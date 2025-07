Erik “el Terrible” Morales sale del Ayuntamiento de Tijuana tras ser denunciado por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expugilista Erik “el Terrible” Morales, renunció a su cargo al frente de la Secretaría del Bienestar en el XXV Ayuntamiento de Tijuana tras haber sido denunciado por abuso sexual ante la Fiscalía General del Estado (FGE), esto de acuerdo al medio de comunicación digital “Zeta Tijuana”,

La denuncia fue interpuesta por una trabajadora de la Secretaría del Bienestar, de la cual estaba al frente Erik Morales. En ella, la víctima relata que el 4 de julio último, mientras se encontraba trabajando el exfuncionario la llamó a su oficina y al entrar éste cerró la puerta, para después cuestionarla acerca de asuntos laborales y después la atacó para forzarla a tener relaciones sexuales.

El medio de comunicación “Zeta Tijuana” obtuvo la denuncia formal y la compartió en su portal web:

“Mi superior directo es ERIK ISAAC MORALES ELVIRA y mi superior inmediato STEPHANIE VAZQUEZ ZAMORA. El día viernes 04 de julio de 2025, a las 14:00 horas, me encontraba laborando en el segundo piso de las instalaciones de palacio municipal. Mientras hacía mi trabajo, el secretario de bienestar, ERIK ISAAC MORALES ELVIRA, entró al lugar donde me encontraba y me llamó que fuera hacia su oficina, al entrar a su oficina, ERIK cerró la puerta de su oficina. Me dijo que me sentara y yo me senté y me mencionó que debía hacerlo colaborador en sus redes sociales como figura pública y su página oficial como secretario del Bienestar para que la página de la Secretaría del Bienestar tuviera mayor alcance, sacó su celular para mostrarme las redes sociales y comenzó a acercarse a mí y tomarme del brazo, por lo que sentí incomodidad. Me pare e intenté salir del lugar. Cuando me dirigí a la puerta, él fue hacia la puerta y le puso seguro e inmediatamente me tomó a la fuerza de los brazos con fuerza y comenzó a utilizar un lenguaje obsceno hacia mi persona diciéndome ‘me encantas’, ‘mamacita’, ‘chiquita, dame un beso’.

“Comenzó a besarme en la cara y a jalarme el cabello, yo le decía que por favor no lo hiciera, pero él continuaba haciéndolo y cada vez me apretaba más con sus manos mis brazos. Besó mi boca a la fuerza y pegó su cuerpo al mío, tocó mis glúteos y comenzó a mover su cuerpo y estrellarme contra la pared frente a frente. Metió su lengua en mi oreja y con una de sus manos me abrió a la fuerza mi boca de una forma grotesca y metió su lengua. En ese momento también metió su pierna entre las mías, su pene estaba erecto y estaba poniéndolo en mi vagina, después me volteó mi cuerpo de espaldas y comenzó a besar mi cuello. Yo le seguía diciendo que por favor se detuviera, que no lo hiciera, pero él no se detenía.

“Él es boxeador y tuve miedo que fuera a golpearme, es robusto y más alto que yo, por lo que aprovechó y lo hizo a la fuerza, teniéndome contra mi voluntad. Alguien toco la puerta de su oficina, él esperó un momento, abrió la puerta y aproveché para salir en ese momento. Sentí mucho miedo y entré en un estado de shock, no le dije a nadie, no sabía qué hacer, yo tenía miedo de contar esto que pasó, pero le conté a mis padres y ellos me dijeron que me apoyarían en esto y por eso fue que me animé a venir a levantar mi denuncia en contra de esta persona”.

La víctima comentó que desde el 4 de julio ya no regresó a su empleo debido a lo ocurrido con “el Terrible” Morales”. Según “Zeta Tijuana”, la mujer habló de lo ocurrido con el pastor de su iglesia y después de ello decidió presentar la denuncia ante la Sindicatura municipal y la Fiscalía General del Estado de Baja California, esto el 10 de julio. Un día después, Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana, Baja California, le pidió a Morales su renuncia.