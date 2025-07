No vamos a hacer nada que no quiera la gente: Sheinbaum ante megapuerto en Ensenada (Video)

No vamos a hacer nada que no quiera la gente: Sheinbaum ante megapuertoen Ensenada. Foto: Captura de video

BAJA CALIFORNIA (apro).- Con megáfono en mano y subida en una cerca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no será construido “nada que no quiera la gente”, en referencia al megaproyecto de puerto contemplado para la delegación El Sauzal de Rodríguez, en Baja California.

La mandataria federal lo declaró este sábado 12 de julio tras concluir la inauguración del nuevo Hospital General Regional No.23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Ensenada.

Tras concluir el acto protocolario, Sheinbaum tardó alrededor de una hora en salir; por fuera de las instalaciones, de manera previa y durante todo el evento, se registraron distintas manifestaciones, entre ellas la del colectivo “Ensenada Digna”, que rechaza la ampliación del puerto por considerar que traerá riesgos ambientales y sociales, además de destrucción de nueve playas, conforme a sus pronunciamientos y análisis.

La presidenta llegó de manera adelantada al evento, programado a las 16:15 horas, pero iniciado a las 15:40 horas, aproximadamente.

Al arribar al hospital, las y los activistas lograron entregar una carta y que habría sido firmado de recibido por parte de la presidenta, según el documento mostrado a Proceso donde se aprecia una rúbrica en la parte superior izquierda.

En la parte final de su discurso, tras los discursos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, entre demás funcionariado, la mandataria federal abordó de pasada el tema.

“Quiero decirles a todas y todos los ensenadenses que no vamos a construir nada que no esté de acuerdo la población. Siempre va haber diálogo con la población. Si el puerto no están de acuerdo, pues no se va a construir. Lo importante es que haya diálogo, que haya mucho diálogo con la gente. Que tengan la certeza de que no vamos a pasar por encima de nadie. Eso que lo sepan ustedes y vamos a seguir apoyando”, según afirmó.

Agregó que “sí, se va a consultar a la ciudadanía” y que “de eso no se preocupen”.

“No vamos a hacer nada que no esté en contra de la gente. De eso tengan la certeza”, reiteró en su participación.

Claudia Sheinbaum Pardo tardó alrededor de una hora en retirarse del nuevo hospital, mismo que en su primera etapa contará con 31 camas, así como 20 sillones de quimioterapia, 30 máquinas de hemodiálisis, 2 quirófanos, y 40 consultorios de especialidades, entre otros aspectos, con una inversión contemplada hasta el momento de 930 millones de pesos.

Al salir, fue abordada por los distintos grupos de manifestantes, por lo que tomó un altavoz -llevado por el grupo- y se subió a una de las rejas del área de salida.

“Ya lo dije en el evento: No vamos a hacer nada que no quiera la gente. Escúchenme: vamos al diálogo y todo, y si no quieren, no. Hay que dialogar, nada más. Y si no quieren no”, reiteró, para posteriormente regresar a su vehículo.

La carta entregada por Ensenada Digna refiere el anuncio del pasado 5 de diciembre de 2024, sobre la inversión 5 mil 745 millones de pesos para modernizar los puertos locales.

Dicha misiva está dividida en “Argumentos de Hecho”, “Argumentos Científicos”, y “Argumentos de Derecho”, con la petición expresa de que la presidenta intervenga.

“A efecto de que antes del vencimiento de los plazos administrativos, y en congruencia con su declaración pública emitida durante la conferencia matutina del 5 de diciembre de 2024, se confirme de manera clara y formal la suspensión y cancelación definitiva del megaproyecto de expansión del puerto de El Sauzal”, según el texto.

También propusieron reorientar los recursos a “prioridades urgentes y de verdadero beneficio colectivo para Ensenada” como la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos, recuperación de ecosistemas nativos, pesquerías y cultivos agrícolas y obras fundamentales como el hospital recién inaugurado.