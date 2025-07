Embarque de ganado nicaragüense a planta de SuKarne preocupa a ganaderos por gusano barrenador

TLAHUALILO, Dgo., (apro) .- El anuncio de un segundo embarque de 5 mil 600 cabezas de ganado procedente de Nicaragua, con rumbo a la planta procesadora de SuKarne, ubicada en el municipio de Tlahualilo, ha generado rechazo entre los productores mexicanos, quienes advierten sobre el riesgo de propagación del gusano barrenador y el impacto económico que representa para el sector.

Este segundo envío supera las 4 mil 600 cabezas que ingresaron en el primer embarque, recibido a principios de julio en las mismas instalaciones.

Autoridades federales aseguraron que el ganado cumple con los protocolos sanitarios de Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), dependiente de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).

Sin embargo, inspectores de Aphis (Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas) y el USDA (Departamento de Agricultura de EU) detectaron, durante una revisión realizada del 16 al 20 de junio, que no todo el ganado que ingresa por la frontera sur de México es inspeccionado adecuadamente.

"No se revisa al 100% del ganado"

“Eso nos lo dijo Aphis y USDA, que no se estaba revisando el 100% del ganado, que está viniendo de Centroamérica hacia las engordas del Centro y del Norte de México. No conozco el motivo ¿será falta de infraestructura, será querer hacer el daño? No lo sé”, dijo a Proceso, Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango.

Los productores de ganado creen que transportistas y acopiadores evaden los controles sanitarios, lo que incrementa el riesgo de diseminar la plaga. "Si una o dos jaulas contaminadas pasan sin revisión, podrían infectar zonas libres del norte y centro del país", alertó.

Nicaragua tiene más de 19 mil casos activos de gusano barrenador, y México enfrenta restricciones para exportar a la Unión Americana, debido a brotes detectados en territorio nacional, por lo que Soto Ochoa cuestionó la necesidad de importar ganado de menor calidad cuando los productores locales ofrecen animales sanos y con mejor genética.

Riesgo para la exportación

El líder ganadero advirtió que, aunque el ganado nicaragüense cumpla con los protocolos, según lo que ha señalado Senasica, su entrada podría retrasar la reapertura de la frontera estadunidense. "Aphis y USDA no verán con buenos ojos que sigamos importando de zonas con brotes", señaló.

Durango, junto con Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, es uno de los cinco estados autorizados para exportar ganado en pie a Estados Unidos. De no reanudarse las ventas para el 31 de agosto, las pérdidas para el estado podrían alcanzar los 2 mil 500 millones de pesos, estimó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango.

Es por eso por esto que los representantes ganaderos anunciaron una reunión este martes con autoridades del Senasica, para exigir el cierre inmediato de importaciones de países con presencia de gusano barrenador. De no obtener respuesta favorable, anunciarán nuevas acciones.

Washington suspendió el ingreso de ganado mexicano el 11 de mayo tras detectarse casos de gusano barrenador en Veracruz y Oaxaca. Tras casi dos meses de restricciones, las exportaciones se reanudaron parcialmente el 7 de julio, pero solo duraron 48 horas: un nuevo caso detectado en Veracruz provocó que las autoridades estadunidenses ordenaran un segundo cierre el 9 de julio.