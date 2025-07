Exigen a Sheinbaum investigar corrupción y huachicoleo eléctrico cometido por Martín Esparza

PUEBLA, Pue. (apro).- Extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro e integrantes del Frente Amplio de Unidad (FAU) "Jorge Tapia Sandoval" entregaron a Claudia Sheinbaum Pardo un escrito donde exigen su intervención para que las autoridades actúen "a fondo", y den celeridad a las denuncias que han presentado en contra de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezada por Martín Esparza Flores.

"Hacemos explícita nuestra petición de que intervenga la Presidencia Claudia Sheinbaum para detener, a través de las distintas dependencias, los actos de delincuencia, de huachicoleo, de lavado de dinero y todo lo que estamos documentando que realiza Martín Esparza desde hace ya bastantes años”, señaló Rosendo Flores, director colegiado del FAU en conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México.

En la carta entregada a la oficina de la presidencia el 11 de julio, detallan las denuncias y escritos que han interpuesto ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, los extrabajadores anexaron las pruebas e indicios que han acumulado sobre presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, control sindical, mal uso de instalaciones sindicales y el robo de energía eléctrica para minar criptomonedas que implican a Esparza e integrantes de la cúpula del SME.

Igual, refieren la entrega "ilegal" de bienes nacionales a la cúpula del sindicato y a la trasnacional portuguesa Mota Engil y la participación de Esparza como vocal del consejo de administración de Generadora Fénix, cuando, al mismo tiempo, representa a los trabajadores de esa empresa.

"Tenemos años ingresando documentación a diversas instituciones sin que hasta la fecha proceda una reacción por parte del gobierno", dice la carta.

Refiere que en el caso del llamado huachicoleo eléctrico para operar minas de criptomonedas ya existe evidencia en Nuevo Necaxa, Puebla; San Simonito y El Oro, Estado de México; Juandhó, Hidalgo y Villa Coapa, en la Ciudad de México.

En el escrito, destacan el reciente caso de El Oro, donde la CFE confirmó que, en sólo un bimestre, la dirigencia del SME "huachicoleó" 6 millones Kilowhatts hora, equivalente a lo que consumen 4 mil 500 casas, y que representan un robo de más de 16 millones de pesos.

"¿Se imagina todo el daño generado en la zona centro por ese huachicol eléctrico, por varios años y usando bienes nacionales y sindicales?", cuestionan los ex electricistas.

"Señora presidenta", reclaman en su escrito, "con mucho respeto, pero con mucha firmeza, le exigimos que gire sus instrucciones para que se investigue a fondo y en su caso se actúe en contra de quienes dañan a los trabajadores y al pueblo de México con sus ilegales acciones".

Rosendo Flores anunció que el próximo jueves 17 acudirán a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, para presentarle también la información sobre distintas actividades ilícitas que estaría cometiendo la diligencia del SME y que a la fecha siguen impunes.

"Hay una actitud inexplicable hasta este momento de las instituciones del gobierno, respecto al hecho de que no se le dé seguimiento ni a una denuncia y, hasta ahora, no ha habido una sola respuesta del Estado contra los delitos que se han cometido desde la cúpula del sindicato encabezado por Esparza”, acusó.

Mario Benítez, integrante del Comité del FAU, recordó que en la denuncia que interpusieron ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se entregaron pruebas de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la creación de al menos 40 empresas que ha beneficiado a familiares de Esparza y a 25 miembros del actual comité central del sindicato.

También, señaló que denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) el robo de energía eléctrica (huachicoleo), despojo de aguas y asociación delictuosa, con la anexión de 24 pruebas.

Lo mismo acudieron al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) para solicitar que se investigue el uso de inmuebles que fueron entregados por el gobierno federal al SME que, en lugar de beneficiar a los electricistas que se quedaron sin trabajo tras la extinción de Ly FC, hay evidencia que son usados por la dirigencia para enriquecerse y para cometer delitos como sería el robo de electricidad y el minado de monedas virtuales.

"Nosotros sostenemos que eso ya no es un sindicato, ya no es una lucha social, eso ya es un negocio particular y desean mantenerse en la dirigencia para continuar con ese tipo de actividades", declaró Benítez al recordar que Esparza Flores ya tiene 20 años al frente del SME y ahora se reelegiría 5 años más para completar un cuarto de siglo en la dirigencia sindical.

En el escrito a la presidenta, los extrabajadores acusan que el reciente proceso interno del SME se desarrolló en medio de diversas irregularidades, como el hecho de que no se permitió el registro de planillas contendientes y que en los resultados de la elección hay inconsistencias.