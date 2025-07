Detienen en Chiapas a profesor de preparatoria por presunto acoso sexual contra estudiante (Video)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- José “N”, profesor de preparatoria, fue detenido como presunto responsable del delito de hostigamiento y acoso sexual en agravio de una estudiante del municipio de Pijijiapan. La aprehensión se dio tras una denuncia pública de la adolescente durante las clausuras que dio pie a que la Fiscalía General del Estado apresurara las investigaciones a pesar que la joven había denunciado desde el pasado mes de abril.

Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del estado, informó que la detención del maestro de la escuela preparatoria Felipe Carrillo Puerto, se dio en la ciudad de Tapachula cuando pretendía huir al vecino país de Guatemala.

El miércoles, la estudiante denunció durante la clausura del ciclo escolar 2024-2025 que algunos de los 25 maestros del plantel acosan sexualmente a las alumnas; mala costumbre dijo, que se ha repetido durante tres décadas que tiene de vida la escuela.

Durante el evento de clausura del ciclo escolar 2024-2025, la estudiante reveló que algunos que los mentores que no acosan, “guardan silencio y protegen a sus compañeros. Creo que somos la primera generación que tuvo el valor de decir las cosas y que pena que hayan sido 30 años de permitirles esto a los maestros”, manifestó la joven al tomar el micrófono.

En su mensaje, la alumna dijo que algunos profesores, creen tener el derecho de lanzar comentarios sexistas a las alumnas. “Es con libertad que sienten, que tienen, para hacer comentarios fuera de lugar, para dirigir miradas coquetas, para echarle la culpa a nuestras faldas, para hacer invitaciones inapropiadas, incluso pensar que pueden sostener relaciones románticas o sexuales con niñas menores de edad”.

La estudiante lamentó que le haya tocado a ella alzar la voz. “Lamento decírselos hoy: No voy a detallar ninguna de las cosas que sucedieron porque no hace falta; basta con que pregunten (en privado)”.

En la clausura, preguntó a sus compañeras que alzaran la mano, si en alguna ocasión, ha padecido acoso sexual de los maestros. “Alcen la mano si alguna vez sintieron miradas (…) acosadas por algún maestro; si algún maestro les dijo un comentario fuera de lugar, si les dijo algo que no debía, si las tocó de alguna forma que no debía”.

Algunas de las jóvenes que estaban en la ceremonia alzaron la mano. “Muchas veces el miedo nos frena, incluso alzar la mano. Nadie quiere ser señalada”. Al instante, los estudiantes le aplaudieron y gritaron su nombre.

Entre sollozos, la joven expuso que no quiere que sus compañeras continúen siendo hostigadas por los maestros. “No le deseo esto a las chicas que vienen en segundo, cuarto… no les deseo que tengan que hacerle frente a un hombre mayor. No deseo que tengan que echarse encima a toda la escuela”.

“De verdad chicas, si alguna vez, algún maestro debió mandarles un mensaje que no debía, si les dijo algo que no debía en el salón, hablen. No sientan que están solas, porque no están”, dijo.

La joven mencionó que, en 30 años de vida del plantel, esta vez es la primera vez que se denuncia el hostigamiento sexual en contra de las alumnas, por lo que pidió a los directivos atiendan el problema. “Espero que abran por lo menos un buzón de quejas o que tengan una psicológica. Haga ese esfuerzo”, le dijo al presídium.

Al borde de las lágrimas, dirigió un mensaje al director del plantel: “director, yo fui compañera de su hija y le juro que, si su hija hubiera estado en esta escuela, yo hubiera hablado por ella también. Nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan. Creo que talvez, aunque no están aquí siempre por vocación, a veces por el sueldo, a veces por la jubilación, pero deberían tener al menos tacto, respeto, educación, con las alumnas de aquí, porque ustedes también tienen hijas”.





Llevaba tres meses la denuncia de acoso sexual

Desde el 5 de abril del presente año, la estudiante del sexto semestre de la escuela preparatoria Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Pijijiapan, acudió ante la Fiscalía de su localidad, para interponer la denuncia en contra de un maestro que la hostigaba sexualmente, pero la querella no prosperó.

Lourdes Wong, abogada que acompañó a la joven informó que ella como representante de la adolescente, acudió el 5 de abril del 2025, ante la Fiscalía con sede en Pijijiapan, para interponer la querella en contra del maestro, pero la carpeta de investigación quedó archivada.

Fue después de la denuncia que hizo la estudiante, en la ceremonia de graduación, el miércoles por la tarde, que la Fiscalía de Chiapas reaccionó y anunció que iniciaba las investigaciones, por lo que envió a Pijijiapan, un grupo multidisciplinario para atender el caso.

La abogada Wong agregó que presentaron incluso al Secretario de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala, una queja formal, con fecha del 9 de abril del 2025, donde se denuncia el caso de acoso sexual contra la estudiante.

Explicó que la adolescente decidió pedir la intervención de las autoridades, ya que el director del plantel cuando se le solicitó su intervención, desestimó la denuncia. “La víctima decidió tomar acciones legales ante la actitud omisa de las autoridades educativas y ante la pretensión de hacerla responsable de los hechos que denunció”.

Ahora lo que se espera es que después de la denuncia que hizo la estudiante, se siente un precedente para que no se repitan los hechos en ningún plantel de Chiapas. “Esperamos que este caso marque un precedente en nuestro estado, para que ningún niño o adolescente tenga que vivir un tipo de violencia en nuestras instituciones educativas”.

La Fiscalía no mencionó si abrirá algún expediente contra el agente del Ministerio Público de Pijijiapan que desestimó la denuncia de la estudiante.