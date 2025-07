Trabajadora del IMSS-Bienestar en Veracruz golpea a familiar de paciente (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que una trabajadora social del IMSS-Bienestar en Veracruz agrede a la familiar de una paciente en el Hospital General 36 de Coatzacoalcos, Veracruz

La grabación se viralizó y desató indignación de usuarios en plataformas digitales.

En el video se muestra el momento exacto en que la trabajadora del sector salud golpea a la persona que registró el hecho con su teléfono celular.

“No me vuelvas a tocar”, se escucha en la grabación. “Me golpeó, me tiró un golpe y es ‘muy social’ la señora, dice (...) como ella no tiene la necesidad más que de tragar, ¿qué hace el instituto?”

??¡Hecho indignante!



Una trabajadora social del IMSS-Bienestar agredió físicamente a una paciente en el Hospital General Número 36 de Coatzacoalcos, Veracruz. El hecho ocurrió el pasado sábado y el IMSS ya inició una investigación administrativa y jurídica#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/m5h3lX7TZt — Diario Cambio (@Diario_Cambio) July 1, 2025

IMSS abre investigación

En su página de Facebook, IMSS Veracruz Sur publicó un comunicado sobre el incidente en el Hospital General de Zona No. 36 en Coatzacoalcos.

“Alrededor de las 14:00 horas del día 27 de junio se suscitó un altercado entre una trabajadora social y la familiar de una paciente. En atención a los hechos se inició una investigación administrativa y jurídica con el fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme al Reglamento de Trabajo y el Código de Ética del IMSS”, indicó el IMSS.

El organismo reprobó “cualquier conducta que implique agresión, ya sea verbal o física, y que atente contra la dignidad de las personas derechohabientes o del personal institucional” y refrendó su compromiso con el respeto, el trato digno y la atención oportuna en todos sus servicios.