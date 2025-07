Caso de acoso sexual en preparatoria de Pijijiapan suma otra queja contra dos docentes

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- El caso de acoso sexual denunciado por una joven estudiante en la preparatoria “Felipe Carrillo Puerto” de Pijijiapan, durante su ceremonia de graduación, ha tenido repercusiones significativas en los últimos días; la Secretaría de Educación del estado anunció una nueva queja en contra de dos docentes de la misma escuela, mientras que el viernes el director de la institución presentó su renuncia.

La denuncia pública de la alumna, que se viralizó rápidamente en redes sociales, llevó a la detención de un maestro, identificado como José Heriberto “M”, quien fue separado temporalmente como profesor.

La aprehensión se realizó en Tapachula y el imputado fue trasladado al penal de Tonalá para ser presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente, enfrentando acusaciones formales por hostigamiento y acoso sexual. Según las autoridades, el profesor intentaba huir hacia Guatemala.

La Secretaría de Educación del gobierno de Chiapas dio a conocer, que el director del plantel, Ariel Mendoza Palacios, quien llevaba varios años en el puesto, presentó su renuncia al cargo, mientras se realiza la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.

Dijo que el área de asuntos jurídicos de la Secretaría de Investigación lleva a cabo una investigación contra dos mentores, “para la integración y sustentación de un nuevo procedimiento, derivado de una queja recibida en el buzón escolar vía anónima, en contra de dos integrantes de la misma preparatoria”.

“Continuaremos con las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, se determine la procedencia de sanciones administrativas que conforme a derecho corresponda”, manifestó la Secretaría de Educación estatal.

La dependencia anunció que va colaborar con el Ministerio Público para investigar las denuncias de acoso sexual en contra de los docentes, “para asegurar el acceso a la justicia y protección integral de la toda comunidad escolar”.

La Secretaría de Educación, reprobó los hechos y señaló que ha solicitado a la Fiscalía que amplíe la investigación dentro de la preparatoria “Felipe Carrillo Puerto” para identificar posibles casos adicionales de acoso sexual que no hayan sido denunciados.

La dependencia también informó que brindará todo el acompañamiento necesario a la comunidad educativa del plantel afectado y a las autoridades estatales, garantizando la aplicación de los protocolos institucionales de atención, protección y sanción conforme a lo establecido en el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual.

Los reclamos de la estudiante

En su discurso, la joven no solo denunció el acoso, sino también la presunta complicidad y el silencio institucional que ha prevalecido en la escuela durante años, señalando que “el mejor amigo de un acosador suele ser otro acosador”. La estudiante lamentó que no se le diera la oportunidad de hablar antes y exhortó a sus compañeras a romper el silencio, pedir apoyo y no quedarse calladas si son víctimas de acoso.

También solicitó a la dirección del plantel habilitar mecanismos para atender estos casos, como un buzón de quejas o apoyo psicológico.

El caso ha generado una gran indignación y ha puesto en el centro del debate la problemática del acoso escolar, la responsabilidad institucional y la necesidad de canales confiables para la denuncia y atención a las víctimas en las instituciones educativas.

Colectivas feministas como 50 más 1 y la Agenda feminista de Chiapas, han expresado su absoluto respaldo a la estudiante y pusieron de manifiesto la persistente violencia de género en entornos educativos, así como la urgente necesidad de acciones concretas para erradicarla.

Pidieron a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo las investigaciones con perspectiva de infancia y con un enfoque interseccional de derechos humanos. A la Secretaría de Educación le demandaron activar los protocolos de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, garantizando espacios seguros para niñas y adolescentes, así como vigilar su cumplimiento efectivo.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que acompañen este caso, visibilicen los riesgos y promuevan garantías de no repetición.

Familia y compañeros del detenido realizan marchas revictimizando a la joven

El sábado 19 de julio, familiares del profesor detenido realizaron una marcha en el municipio de Frontera Hidalgo, de donde es originario el maestro, para exigir su liberación, porque consideran que es inocente de los delitos que se le acusan.

En el municipio de Suchiapa, las hermanas del maestro detenido, Gema y Lorena Moreno, acompañadas de vecinos, y compañeros profesores organizaron con pancartas una manifestación en la que señalaron que la detención del maestro se dio de manera precipitada, derivada del impacto mediático; pidieron una investigación sólida y transparente.

Mas denuncias de alumnas

Las autoridades confirmaron que la víctima mencionó en su denuncia pública que no se trataba de un suceso aislado. Varias compañeras levantaron la mano tras el llamado de la denunciante, lo que indica que podrían existir más víctimas.

En redes sociales la exalumna Adriana Delgado denunció: “Yo también voy alzar la voz: La preparatoria Felipe Carrillo Puerto, protege a maestros acosadores, quiero denunciar públicamente a mi acosador, Ariel Mendoza Palacios, director de la institución”.

La exalumna aseguró en su cuenta de Facebook que, desde su posición como director del plantel, Mendoza Palacios abusó con reprobarla. “El abusó del hecho de ser maestro, y yo alumna, (para) reprobarme sin razón, me dijo que había otras maneras de parar con 10, ofreció llevarme a su casa; todo esto pasó adentro de la institución. Solo tenía 16 años. Por miedo no hice más grande el tema”.

Adriana Delgado agregó que otro maestro, Humberto González Alfaro le pidió que guardara silencio “para que no dañara la imagen de la escuela. Me lleve una gran sorpresa al enterarme que, a mi acosador, de maestro lo ascendieron a director.

Él protegía a maestros acosadores dentro de la institución. Ahora que tengo otra mentalidad me doy cuenta que nunca tuve que tener miedo. Hoy alzo la voz para que el día mañana no sea tu hija, tu hermana, tu pareja o tu mamá”, escribió la exalumna.