Chihuahua: Violencia extrema no cede en municipios de Moris y Guadalupe y Calvo

CHIHUAHUA (apro).-Después de más de un mes en el que los habitantes de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo y de diferentes comunidades del municipio de Moris denunciaron una ola de violencia en la región, la gobernadora Maru Campos presidirá hoy la Mesa de Seguridad en Guadalupe y Calvo.

Las balas han alcanzado viviendas, vehículos y han llegado a instalarse en las casas de familias que han tenido que huir con niños y niñas pequeñas, en el caso de Guadalupe y Calvo.

“Las balas alcanzaron la casa. Había niños pequeños adentro y por eso decidimos irnos”, externó la madre de una familia que decidió salir de la cabecera de Guadalupe y Calvo, después de resistir alrededor de un mes de balaceras por un presunto enfrentamiento entre dos grupos delictivos.

En el caso de Moris, después de que un grupo de alrededor de 300 personas personas del pueblo indígena warijó denunciaron formalmente la situación de extrema violencia y de que señalaron a presuntos culpables ante instancias federales, alrededor de 100 de ellos regresaron a su tierra, donde el grupo delictivo desapareció a unos diez hombres que denunciaron y mantiene amenazadas al resto de personas que no pueden volver a salir de sus viviendas.

Personas desplazadas de rancherías de Moris, dieron a conocer que el gobernador de la comunidad Finca de Pesqueira, Hilario Valenzuela, fue privado de la libertad la semana pasada con otros hombres que aparecieron públicamente en un medio de comunicación nacional, en el que informaron que viajaron a la Ciudad de México a interponer denuncias ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Las personas denunciantes no sólo no obtuvieron respuesta, la violencia continúa y regresaron sin protección porque pensaron que la violencia había disminuido y porque no aguantaron vivir en la ciudad, pero sólo encontraron venganza.

La violencia alcanzó la cabecera de Moris al iniciar julio, cuando detonaron bombas con apoyo de drones, en la presidencia municipal y en viviendas. Hay familias desplazadas del poblado, pero no quieren denunciar por miedo y desean regresar.

Reportaron los pobladores que los ataques con explosivos en drones no han cesado. Ese día aventaron un explosivo con un dron a un hombre que iba en su caballo, en El Pilar de Moris.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la región, donde permanece el Ejército Mexicano, pero la gente sostiene que no han actuado contra nadie. “El Ejército nada más está ahí, pero no hace nada. El Ministerio Público y la fiscalía vinieron pero se fueron luego luego y la situación continúa igual”.

El pasado jueves 17 de julio, pobladores de Moris dieron a conocer que alrededor de 150 vehículos con hombres armados permanecen en diferentes rancherías. “A los que fueron a México los levantaron, eran 10 y los desaparecieron. Los hombres armados están en La Finca y La Trompa, que son rancherías pobladas por indígenas, tienen secuestradas a las familias porque no las dejan salir a otra parte, no se pueden ir”.

Dieron a conocer que el grupo delictivo, a quien identifican como Los Salazar del Cártel de Sinaloa (en esa región controlaba el territorio el brazo armado del Cártel de Juárez, La Línea). En las denuncias ante las instancias federales, mencionaron como agresores a Los Salazar y la misma Fiscalía General del Estado dio a conocer que serían los presuntos responsables, de acuerdo con las versiones que recabaron de la población.

El viernes y sábado los pobladores de la región vivieron noches de terror. “Los Salazar mataron a tres personas más y las dejaron en la carretera, les mocharon la cabeza, entre los muertos está una niña de 14 años y la gente los vio, avisaron luego fueron los soldados (…) más tarde llegó la ministerial y ya no los encontró. Hay muchos heridos, la gente está pidiendo que hablemos con la Sedena”, dijo uno de los hombres desplazados que se encuentra fuera del estado de Chihuahua.

Y es que previamente, aseveraron que lanzaron otra bomba que cayó sobre una señora que iba con dos menores.

Nos dejaron solos

En redes sociales, principalmente Facebook, los pobladores de San José de la Trompa, Zapote, Finca de Pesqueira, El Pilar de Moris y Cieneguita de Rodríguez, entre otros, lanzaron un llamado urgente y denunciaron los ataques por el grupo criminal, el viernes 18 de julio.

“Hola gente de Moris y sus alrededores, estamos haciendo un llamado URGENTE!!! nos están atacando con drones y bombas en los ranchos de , ya hay mucha gente herida de gravedad y varios muertos, ya solicitamos ayuda del gobierno pero nos han dejado solos, hay niños y personas de avanzada edad que no pueden correr, les pedimos que por favor nos escuchen y nos manden ayuda del gobierno antes que sea demasiado tarde. Ya habíamos pedido ayuda días antes, si recuerdan fuimos hasta México, pero nos dejan en el olvido, está noche nadie podrá dormir porque no sabemos de nuestras familias que salieron corriendo a refugiarse a dónde pudieron, ayuda a compartir este mensaje para que sepan que pedimos ayuda y nadie nos la quiso dar.

Ayúdemos a compartir por favor es un infierno lo que estamos pasando, el grupo delictivo de los ‘salazar’ no tienen compasión por nadie, nos tienen aterrados”.

Y etiquetaron a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública federal; a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, así como al Ayuntamiento de Moris.

Mesa de Seguridad entre balas y desplazados

En Guadalupe y Calvo se enfrentan dos grupos delictivos. El Cártel de Sinaloa mantenía el control en esa región, pero un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación en alianza con La Línea del Cártel de Juárez, han sostenido balaceras en el pueblo, durante más de un mes.

En ese lapso, la presidenta municipal Ana Laura González, anunció el cierre de las instalaciones del ayuntamiento durante unos días, hay tiendas de abarrotes que se les ha dificultado abastecer su negocio porque hay vehículos y hasta camiones de pasajeros, que por algunos días prefieren no llegar hasta el pueblo.

Un grupo ódami-rarámuri que decidió quedarse en sus hogares porque es difícil irse y comenzar en otro lugar, lanzaron una campaña para solicitar apoyo de alimentos, por la precarización que enfrentan. Desde ahí lanzaron una campaña para pedir ayuda que les permita abastecerse de alimentos, por lo que solicitaron a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del estado, que les preste una bodega para recabar el apoyo y les ayude con el traslado de éste.

Y es que para las personas indígenas ha sido más difícil la situación porque trabajan en el campo alguno y no pueden ir seguros, por la presencia de los hombres armados. Ellos dependen para cocinar, de ir a cortar leña porque ésta la venden muy cara en el pueblo, además, donde habitan en las zonas periféricas de la cabecera, es más difícil abastecer las tiendas y no hay rondines de policías ni del Ejército, de acuerdo con testimonios recabados.

El miércoles de la semana pasada, habitantes de Guadalupe y Calvo alertaron que hay hombres armados que están entre las viviendas, pero parece que ni los militares ni los policías los ven. “Tiraban (balazos) y no más tronaban las balas en los tejabanes. Hay varios tinacos agujerados, hay gente que les han quebrado los vidrios de sus carros, ha estado muy feo. Y los hombres se andan en las calles, otros por el centro ceremonial, cerca de toda la gente, algunos vestidos de civiles”, contó un habitante del pueblo.

Hay retenes en las calles del centro, pero casi no van hacia la periferia “casi ni se quieren bajar de los los carros”, aseguran.

La semana pasada, los hombres armados comenzaron a entrar a casas para instalarse ahí, por lo que los habitantes se han ido a otras viviendas con conocidos.

El jueves pasado, balearon otra casa y subieron la fotografía a redes. Presuntamente, en esa vivienda vendían cerveza y drogas, por parte del grupo local que se ha ido poco a poco, aseveran. “Los nuevos (grupo entrante) están a la vista de todos. Casi ni podemos dormir. No se puede vivir así, con miedo a que los hijos que salgan los levanten, que se los lleven a eso, o que haya un agarre de repente cuando ande gente en la calle.

“Las señoras que van a buscar leña al monte, así se ayudaban para no estar comprando porque también les sale caro, y aquí pues la mayoría usamos estufa de leña, imagínese. Unas madres jóvenes están trabajando en la mina y ya tienen tiempo sin poder venir porque los muebles (vehículos) no las quieren bajar hasta el pueblo (…) otra señora se tiene que ir con su familia porque también llegaron (los delincuentes), los sacaron para quedarse en su casa”.

La misma comunidad ódami-rarámuri ha gestionando que la Secretaria de Pueblos y Comunidades Indígenas de gobierno estatal, les permita recabar el apoyo en sus instalaciones y que les ayude con el traslado.

El sábado por la noche, de nuevo vivieron otro episodio de terror en la cabecera de Guadalupe y Calvo, solicitaron de nuevo a las autoridades policiacas y militares, que controlaran la situación porque la balacera era imparable.

Mineras tomadas por grupos delictivos

Los testimonios indican que los proyectos mineros de la región han sido afectados, ya que hay hombres armados que las tomaron y se instalaron en las minas también.

“Hay minas afectadas en Moris y en Guadalupe y Calvo, tanto de exploración como explotación, despojaron a la gente, está difícil la situación y al SAT ni a la Dirección de Minas les interesa la situación”, agregaron.

Entrevistado por el medio local Minuto a Minuto, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, dijo que la dependencia no ha tenido un acercamiento particular con afectados, pero aseveró que la actividad no está en riesgo, ya que se trata de “hechos aislados”.

“Hemos tenido un acercamiento con las unidades mineras, hay una articulación (…) estamos coordinados con Secretaría de Seguridad Pública Estatal para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la actividad y por supuesto a la población”.

Recordó que el clúster minero impulsó la creación de la policía minera, para dar certidumbre y en los casos particulares, monitorean a través de la Dirección de Minas, para dar acompañamiento cuando haya competencia estatal, con el fin de dar seguimiento a las denuncias.

“No ha habido acercamiento en particular, pero estamos en coordinación para tener más información, en lo particular no ha habido un acercamiento (…) Reconocer que son hechos aislados, la actividad minera no está en riesgo. La iniciativa de la policía minera es para que prevalezca la actividad y dar certeza a la industria, no hay conatos generalizados, son temas muy localizados y estaremos al pendiente para que la actividad siga su curso normal”, agregó el funcionario.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente dio a conocer que investigan los hechos ocurridos el pasado sábado 19 de julio en la localidad de La Mesa de Las Tunas, municipio de Moris, donde fueron localizados los cuerpos de tres personas sin vida. El comunicado no dice nada de los hechos de otras rancherías o comunidades.

“La Fiscalía General del Estado a través de las Bases de Operaciones Inter institucionales (BOII), mantiene presencia en los municipios de Moris y Uruachi en coordinación con Defensa, Guardia Nacional y Seguridad Pública estatal en atención para garantizar seguridad a la población”, asegura el comunicado.

El personal de investigación que acudió, agrega el comunicado, “tuvo a la vista los cuerpos de dos hombres y una mujer sin signos vitales. El primer masculino vestía una playera negra con líneas rojas en las mangas, pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo en color café siendo de complexión delgada, tez morena y de 1.70 metros de estatura.

“El segundo cuerpo vestía una playera de color azul marino, pantalón de mezclilla azul y no tenía calzado. Era de complexión media, tez morena clara y de 1.70 metros de estatura. El tercer cuerpo es de una femenina que vestía blusa negra, pantalón de mezclilla azul, tenis negros con suelas blancas. Era de complexión delgada, tez blanca, de 1.55 metros de estatura”, indica.

Los cuerpos aún no han sido identificados, pero tenían amputación de la extremidad cefálica. La mujer tenía una herida por arma de fuego.

Los elementos de la FGE aseguraron un arma blanca, detonadores hechizos para artefactos explosivos, dos drones dañados con sus respectivos cargadores, estuches y casquillos de diversos calibres.

También aseguraron una pick up, Chevrolet, línea Cheyenne, modelo 2011, color gris, sin placas de circulación, con engomado EN8788B del estado de Coahuila con múltiples impactos de proyectil de arma de fuegoo.

Y el sábado pasado, la celular Bases de Operación Interinstitucional (BOI) aseguró 2 armas de fuego, 10 cargadores, cartuchos y equipo táctico, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado.

“La intervención en la que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, tuvo lugar este sábado 19 de julio, en el lugar conocido como Cerro Alto.

“Las corporaciones realizaban inspecciones y recorridos de seguridad sobre un camino vecinal, cuando localizaron dos fusiles calibre 7.62x39, de los cuales uno se encontraba abastecido con 24 cartuchos. Asimismo, 10 cargadores para cartuchos calibre 7.62x39, 318 cartuchos, así como dos chalecos tácticos tipo malla, de color negro, de la marca Cóndor”.

Los elementos policiacos pusieron lo decomisado a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y aseveran que mantienen el despliegue operativo con el fin de restaurar el orden y la paz, así como brindar seguridad a los habitantes.

Campaña para pedir apoyo de la ciudadanía

Un grupo de personas ódami y rarámuri de la cabecera municipal, lanzaron una campaña para solicitar apoyo y abastecerse de víveres ante la situación de violencia que se ha acrecentado en el lapso de un mes.

Ellos mismos solicitaron a la Secretaría de Pueblos Indígenas que les preste una bodega para recabar el apoyo y les ayude también con el traslado de los alimentos. ¿Qué pueden aportar?

Alimentos no perecederos: - Latas de atún, latas de verduras, etc., sopas, arroz, frijol, maseca, aceite, portolas, chile seco, café, azúcar, galletas, avena, puré de tomate, maizoro.

Artículos de limpieza: jabón de baño, detergente, papel higiénico, cloro

¿A dónde se lleva el apoyo? A la calle Francisco Sarabia #1106, en la colonia Villa Juárez, en la ciudad de Chihuahua, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en la ciudad de Chihuahua.