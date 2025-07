La Manada de Campeche: una joven de 22 años denuncia una violación grupal

SAN FRANCISCO, Cam. (apro).- Cielo tiene 22 años edad y el 30 de marzo de 2025 salió de fiesta con sus amistades en San Francisco, Campeche. La primera parada fue un antro, pero al cierre del establecimiento decidieron ir de after o, dicho de otro modo, seguir la fiesta. Fueron al departamento de la joven y ahí Yeshua N., Jorge N. y Ángel N. presuntamente la violaron en manada.

El 31 de marzo, horas después de la agresión sexual, la joven acudió a denunciar al Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM). Se inició la carpeta de investigación CI-2-2025-448. Las autoridades determinaron que sufrió una violación equiparada tumultuaria y el 15 de abril se giraron las órdenes de aprehensión.

De los tres responsables, el 10 de julio, casi cuatro meses después, arrestaron a Ángel en Campeche.

Luisa Elizabeth Rodríguez Berzunza es la madre de Cielo y es quien se ha enfrentado a las autoridades para exigir justicia para su hija. Vivía en Playa del Carmen, Quintana Roo, y decidió vender su casa y mudarse a Campeche para acompañar y cuidar de su hija.

“Mi hija me avisa en la madrugada, yo viajo y llegué el día 31 en la madrugada. La llevó al Centro de Justicia para la Mujer a poner la denuncia contra los agresores, esperamos unas horas y ahí fue que aprendí que un 58 es una violación, junto con mi hija había otras mujeres que estaban esperando ser atendidas”, relató

Liz, como prefiere que le llamen, tocó las puertas de la titular de la Secretaría de Gobierno, Liz Hernández; de la directora de Participación Social y Comunitaria y también sobrina de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, Martha San Román, y del titular de la FGECAM, Jackson Villacis.

“Mi hija empezó a declarar y dos funcionarias preguntaron el nombre de los agresores, y una dijo que no creía que fueran ellos. Mi hija renunció de los abogados de oficio el 4 de abril y contratamos otros, ha sido un calvario el andar”, expresó.

Organizó una marcha el 20 de mayo y en compañía de amistades y familiares caminaron al Palacio de Gobierno de Campeche. Esperaba ser recibida por la gobernadora, Layda Sansores San Román, a quien intentó contactar en varias ocasiones a través de las redes sociales. A la fecha, se le ha negado una audiencia.

Los presuntos responsables, Yeshua, Jorge y Ángel están relacionados con familias vinculadas al trabajo de función pública.

"Tienen relaciones políticas, trabajaron para Morena en la campaña de una candidata para presidenta municipal Jamile Moguel y también sé que la mamá de Yeshua trabaja en comunicación en el Gobierno del Estado”, expresó la mamá de Cielo.

El 30 de junio se cumplieron 90 días de la presunta violación en manada. Tres meses en que Cielo y su mamá están luchando para que no quede impune. En ese trayecto, el 16 de mayo, Liz decidió hacer pública la violación para pedir el apoyo de la ciudadanía y dar con los responsables. A la par, acudió al Congreso del Estado de Campeche para pedir la intervención de los diputados.

“No es fácil hablar de una violación tumultuaria hacia tu hija, pero no nos vamos a callar”, apuntó.

Otras jóvenes denuncian el mismo modus operandi

Pero Cielo no es la única. Entre los mensajes que recibió, otras jóvenes aseguraron que fueron víctimas de Yeshua, Jorge y Ángel. Su modus operandi era aprovechar los after para violar y abusar sexualmente de las mujeres.

Las jóvenes decidieron no denunciar por vergüenza, otras más para no decirle a sus familias. Yeshua, por ejemplo, ya había sido exhibido en un tendedero de denuncias del 8M en la Universidad Autónoma de Campeche.

Liz tiene claro que su hija no es la culpable, que verla llorar, gritar, tener crisis y no dormir tras la violación es algo que no le desea a ninguna mamá y ninguna mujer. A Cielo le cambiaron la vida, no se la quitaron.

“Nadie más que yo sabe lo que son las crisis en la noche, lo que es curar a tu hija, levantarla, ver como grita, que no pueda escuchar música, porque nadie más que yo está viviendo esto. Nos está costando levantarnos, pero no vamos a callarnos. Mi hija tiene un temple fuerte, es valiente, se levantó y denunció porque no podía permitir que siguieran haciendo esto a más jóvenes”, sentenció.

Cielo y su madre seguirán insistiendo por justicia, le han escrito a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo con la esperanza de que intervenga en el caso.

**El nombre de la denunciante fue modificado para cuidar de su integridad.