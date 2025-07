Reabren investigación contra Gabriel Cortés Alcalá, secretario de salud de Guanajuato, por desfalco

AGUASCALIENTES, Ags., (apro) .- Un juez federal resolvió reabrir la investigación penal contra Gabriel Cortés Alcalá, actual secretario de salud de Guanajuato.

Como Proceso lo documentó, el funcionario es acusado de un presunto desfalco de 50 millones de pesos cuando fue titular, entre 2023 y 2024, del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en León (ISSSTE HR León), a través de compras y contrataciones irregulares adjudicadas a empresas pertenecientes a sus trabajadores de confianza, lo que supone un conflicto de interés.

La denuncia fue presentada el 8 de noviembre de 2024 por Martha Karina Rodríguez Lizola, actual titular del ISSSTE HR León, pero tan sólo 17 días después, el día 25, Diana Martínez, la Ministerio Público federal que llevaba el caso, decidió cerrarlo sin ejercer ninguna acción penal.

Rodríguez Lizola también denunció que fue intimidada por su antecesor, que para entonces había sido nombrado por la gobernadora Libia García como nuevo secretario de salud.

Durante la audiencia —celebrada el lunes 21 de julio en el Centro de Justicia Federal de Aguascalientes— el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio Orlando Íñiguez Delgadillo, señaló que la Ministerio Público federal no agotó todas las líneas de investigación contra el actual servidor público y algunos de sus subalternos.

“Cabe preguntarnos si el Ministerio Público dio oportunidad de agotar todas las líneas de investigación, si dio oportunidad de recabar todos los datos de prueba. La respuesta es no. A escasos 17 días (de abierta la investigación) decretó la no acción penal. Estas características no se ajustan a la naturaleza de la investigación. ¿Qué artículo de la ley permite actuar en esos términos? Ninguno. Es inadmisible”, explicó Íñiguez Delgadillo.