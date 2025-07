Así reaccionó Alejandro Armenta a la detención del abogado que promovió amparos contra Ley Censura

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Alejandro Armenta Mier negó que su gobierno tenga que ver con la detención del abogado Raúl Andrade Osorio, quien interpuso amparos contra la llamada ley de ciberasedio, también conocida como ley censura.

Luego de que la también abogada Juana González Méndez acusó que la aprehensión de Andrade Osorio fue un “montaje” con el fin de acallarlo, el gobernador Alejandro Armenta rechazó estos señalamientos, al asegurar que “la libertad de expresión se da para todos y los procedimientos legales también son para todos”.

“Honestamente no conozco a la persona y yo me dedico a trabajar por Puebla”, expresó, “si me quieren vincular en esa situación, yo lo respeto, pero lo niego… niego contundentemente cualquier relación”.

El mandatario fue entrevistado durante la colocación de la primera piedra de lo que será la Universidad del Deporte Puebla (UDEP), acto en el que estuvo acompañado de Romel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La UDEP se ubicará en las instalaciones del estadio olímpico Ignacio Zaragoza, las cuales empezaron a ser parcialmente demolidas pese a que apenas había sido intervenidas en 2023 con una inversión de 35 millones de pesos y que, en 2012 el gobierno de Rafael Moreno Valle, igual lo remodeló con un costo de 44.6 millones de pesos.

La que fue sede alterna de las Olimpiadas de 1968 y escenario de conciertos emblemáticos como el de Queen, será ahora un complejo que incluirá 40 aulas, canchas de diversos deportes como basquetbol, pádel, boxeo, gimnasio, alberca, auditorio y estacionamientos.

Aunque la cancha y parte de las tribunas ya están siendo demolidas, José Luis Sánchez Solá, alias Chelís, quien es rector de la UDEP, sostuvo que el estadio Zaragoza no será derribado por completo y sólo se cambiarán las esquinas de una de sus cabeceras.