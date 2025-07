Autoridades de Jalisco rechazan investigar vínculos de “La Barredora” con grupos criminales locales

GUADALAJARA, Jal., (apro).- Las autoridades de Jalisco no tienen previsto investigar la conexión del grupo delictivo “La Barredora” con organizaciones criminales locales, a menos que lo soliciten instancias federales, declaró en rueda de prensa celebrada en Guadalajara, el coordinador del Gabinete de Seguridad del estado, Roberto Alarcón Estrada.

Las declaraciones las hizo ante la detención de Ulises Pinto Madera, cabecilla de “La Barredora”, que se llevó a cabo el miércoles 23 del presente, en la colonia Los Gavilanes en Tlajomulco de Zúñiga, por parte de elementos de las fuerzas federales, lo cual se mantuvo en absoluto secreto para los mandados y elementos locales para evitar comprometer la operación.

"No, desde luego no (sabíamos que estaba aquí). Fue una investigación de carácter federal, como lo saben, contando que, al parecer un miembro de la delincuencia organizada, materia federal. Ningún reporte entonces tiene sobre ubicación de domicilios o municipios donde se estuvo desplazando esta persona", explicó el funcionario.

"Es un trabajo que se respeta que siga siendo y no, no nos involucra; procuramos para no entorpecer, para no espantar o poner sobre aviso a nadie, entonces cuando la autoridad federal tomó cartas en el asunto, 100% el trabajo lo elaboran ellos".

Alarcón subrayó que la intervención del gobierno federal fue integral y que las entidades locales no recibieron, ni tienen, reportes sobre los domicilios o movimientos del detenido dentro de Jalisco.

"No tenemos información de o sospecha de que estuviera aquí, sin embargo, su presencia en Jalisco pudiera hablar de alguna alianza de ese grupo de ‘La Barredora’ con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Seguramente la autoridad federal debe de tener mucho más información que pudiera pues aclarar información”.

El funcionario agregó que, “de momento, pues no tenemos información si esta persona vinculada con ‘La Barredora’ tuviera algunos nexos con el Cártel Jalisco”.

El responsable de seguridad estatal agregó que, aunque la presencia de Pinto Madera en Jalisco fue preocupante, el operativo no activó el código rojo para incrementar la vigilancia, dado que los focos de conflicto permanecen concentrados en Tabasco.

Las autoridades lo identifican como el segundo al mando de "La Barredora", un grupo delictivo de Tabasco.

Se le vincula a actividades como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, robo de combustible y de pactar una alianza con otro grupo criminal, siendo señalado como uno de los principales responsables de la escalada de violencia en Tabasco desde enero de 2024.

Pinto Madera Contaba con una orden de aprehensión por asociación delictuosa agravada. Al momento de su detención, se encontraba con su escolta, Jaime Gómez Delgado, a bordo de un vehículo.

El cabecilla de “La Barredora” portaba una camisa de cuello redondo color gris claro, pants y tenis de color negro; tiene una estatura aproximada de 1.80 metros y complexión delgada robusta, además de tener barba.

Ulises Pinto Madera tiene una trayectoria que incluye haber sido parte de la extinta Policía Judicial Federal y posteriormente de Los Zetas, operando en Tabasco y Cancún. Formó parte de la entonces Policía Federal de Caminos del estado de Chiapas en 1997.

En 2019, ingresó a la Fiscalía General de Justicia de Tabasco, donde fue parte de la Policía de Investigación y conoció a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y ahora prófugo de la justicia, de quien fue jefe de escoltas. Se presume que juntos formaron "La Hermandad" o "Cártel Policiaco", dedicados al tráfico de migrantes, distribución de drogas y trata de personas.

"La Hermandad" se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación tras una disputa con el Cártel del Golfo. En 2023, hubo una ruptura interna que dio origen a "La Barredora", la cual, según reportes, lideraba Hernán Bermúdez, con quien Ulises Pinto presuntamente tuvo un rompimiento por cuestiones económicas.

Tras su detención, "El Pinto" fue trasladado por la Marina a la Ciudad de México, para ser presentado ante las autoridades ministeriales federales.