Sheinbaum anuncia consulta pública para megapuerto El Sauzal; ofrecen “parque” a surfistas

BAJA CALIFORNIA (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y autoridades de la Secretaría de Marina (Semar) anunciaron que sí habrá una consulta pública en torno al megapuerto de la delegación El Sauzal de Rodríguez, además de que dieron a conocer un andador turístico, supuestamente para la comunidad surfista.

La mandataria federal lo declaró el miércoles 23 de julio en su conferencia matinal, donde abordó los avances en la intervención de puertos del país y que incluyen al municipio de Ensenada; esto, dentro del Plan México y de los planes de obra pública y mixta, pues “también hay inversión privada en los puertos”.

“Comente ahí, lo de la población de una vez, en Ensenada. Sí vamos a hacer una consulta”, dijo Sheinbaum Pardo fuera de micrófono, pero audible, durante la exposición del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar.

Dicho funcionario participó con el tema “obras en los puertos” del Sistema Portuario Nacional, donde citó que hay 103 puertos y 15 terminales, de los que 36 puertos (en 15 Asiponas) están a cargo de dicha dependencia federal.

“Tenemos el otro caso, en el puerto de Ensenada también, el puerto del Sauzal. La vocación principal de Ensenada es turística y queremos mover la carga hacia El Sauzal y la parte pesquera. Ahí tenemos algunas oposiciones de algunos ambientalistas. Vamos a hacer una consulta a la población de Ensenada para que estemos todos de acuerdo”, aseguró Morales Ángeles.

La inversión es de 4 mil 900 millones de pesos, prosiguió, y se pretende que ahí se lleve a cabo toda la parte de carga.

“El tema es con los surfistas porque ahí se hacen muchas actividades de surf. Sin embargo, las olas se están moviendo más hacia el norte. Ustedes ven la última gráfica que se está haciendo un parque lineal que nos va a llevar a una playa con mejores capacidades y con mejores condiciones para el surfing”, consideró.

Para esto, se basó en una imagen donde aparece una inversión pública de 20 millones de pesos y la indicación “Parque Lineal El Sauzal (Playa San Miguel)”.

De acuerdo a Google Maps, el parque lineal estaría aproximadamente a 5.3 kilómetros desde el poblado de Manchuria, o el Parque Fondeport, hasta dicha zona playera, ubicada a un costado de la caseta de cobro a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Esta propuesta para la comunidad surfista no fue mencionada en la presentación de pasado 5 de diciembre de 2024, según un comparativo.

“Estos dos proyectos, tanto el del parque lineal como el desarrollo de puerto del Sauzal, están sujetos a tres cosas: primero, que la población y los usuarios de puerto estén de acuerdo; segundo, a que pasemos los estudios de impacto ambiental”, comentó.

Lo anterior, debido a que tienen que revisar la afectación en el ámbito del transporte y las corrientes marinas.

“Cómo se va a comportar la dinámica costera y esos estudios nos los va a efectuar el Cicese de Ensenada (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada), que es el que tiene mayor experiencia en estos aspectos. Y repito: se va a hacer hasta que tengamos todos los estudios completos”, afirmó el almirante.

Ciudadanía reacciona al proyecto del puerto El Sauzal

Tras el aviso hecho durante la mañana de este miércoles, la coalición Ensenada Digna compartió a la prensa un posicionamiento ante las “declaraciones ignorantes” del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles sobre “el territorio de Ensenada”, pues la ciudad abarca desde El Sauzal hasta Maneadero (en la costa y hacia el sur) y hasta el Valle de Guadalupe (oriente).

En el escrito le aclararon al funcionario federal que la defensa ante el proyecto está conformada por ciudadanía, académicos, científicos, pescadores, deportistas, artistas, empresarios, vitivinicultores, profesionistas, colectivos ambientales y organizaciones civiles, con una suma de 39 organizaciones que han reunido más de 14 mil 500 firmas en oposición al proyecto.

“El almirante declaró ‘las olas se están moviendo más hacia el norte’. Las olas no se mueven de lugar, son un recurso natural no renovable, resultado de condiciones específicas del fondo marino, costa y corrientes marinas que no se pueden replicar. El proyecto destruirá las olas que son parte de la Reserva Mundial de Surf entre las que se encuentran las playas Stacks, Frijolitos, 3 Emes y Patos, y afectaría también la ola de San Miguel por fenómenos de reflexión y difracción, según especialistas”, abundaron.

Agregaron que las olas de Tres Emes y Frijolitos son consideradas “semilleros de generaciones”, además de que la ampliación atenta contra el deporte, “destruye” el paisaje del acceso a la ciudad, y “colapsará la movilidad hacia el Valle de Guadalupe y el resto de la península de Baja California”.

Consideraron que el “parque lineal” sepultará en cemento las playas Tres Emes (3Emes), Stacks, Frijolitos y Patos, y que es presentado en render como “un corredor costero en playa San Miguel”.

“Es importante aclarar que, en la imagen se observa que la playa será cubierta de madera y se sembrarán palmeras (especie no nativa de la región).

“En esa zona, donde se proyecta el corredor costero sube la marea, además destruiría el hábitat de aves costeras y modifica por completo los usos y costumbres de los usuarios de la playa”, abundaron.

Ensenada Digna recordó que a dos semanas de la reciente visita de Sheinbaum Pardo no se ha cumplido la promesa de diálogo, y que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Ensenada “mantiene un secretismo”.

Esto, además de un reciente derrame masivo de diésel en la playa Stacks, y el hecho de que la dependencia “actuó con censura y represión” al cerrar una calle municipal con elementos armados y antimotines, vulnerando gravemente el derecho de la población a la protesta y a la libre expresión.

“Es preocupante la ignorancia en la que se está planeando este proyecto, ya que en las declaraciones y presentaciones se observa un completo desconocimiento técnico, científico, así como de los sectores social, económico y cultural de Ensenada”, puntualizaron, además de reiterar la amplitud de sectores a los que pertenecen las personas que están en contra del megaproyecto.