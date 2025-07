Con el apoyo de autoridades, una mujer fue desterrada y despojada de sus bienes en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Reynalda, una mujer Ayuuk, no solo perdió a su esposo en un accidente, sino que también fue despojada de su casa y un terreno donde cultiva café y, por si fuera poco, fue desterrada de su comunidad mixe San Sebastián, perteneciente al municipio de Santiago Atitlán, por no tener hijos.

Los hechos ocurrieron en la comunidad indígena mixe de San Sebastián, una agencia de policía del municipio de Santiago Atitlán, Mixe, a petición del suegro de Reynalda con la anuencia del Agente del Ministerio Público de Zacatepec Mixe, Jorge López Pereda, quien emitió medidas de restricción en contra de la afectada, afirmó el abogado de Aserlitigio, José Pablo Antonio.

El abogado de la organización defensora de los derechos humanos manifestó que a Reynalda le aplicaron “destierro”, y hoy vive desplazada exigiendo a las autoridades que le devuelvan sus bienes y goce a plenitud lo que con esfuerzo consiguió.

Resaltó que “una mujer no es más ni menos por no tener hijos, así sucedió y, además, ella y su esposo compraron los bienes, entonces es de ambos, esto es una violencia grave donde funcionarios la encabezan sin que exista justicia para Reynalda”.

Detalló que a Reynalda la privaron de su casa y bienes a solicitud de los suegros con el apoyo de la autoridad municipal y ministerial con el argumento que la mujer Ayuuk no podría quedarse en la casa y trabajar los cafetales que adquirieron con su esposo, finado en un accidente, “porque no había tenido hijos y que no merecía quedarse en esa comunidad”.

Según consta en la minuta de fecha 26 de diciembre 2024, emitido por autoridades de esa localidad, la mujer no podría quedarse con los bienes que habían adquirido porque así lo habían solicitado sus suegros por no haber tenido hijos.

Las autoridades locales mencionan que tenían el aval de la Agencia del Ministerio Público, que dejaron asentado en el documento que emitieron.

Por su parte, el Ministerio Público de Zacatepec de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca emitió una medida de protección a favor de los suegros para que la mujer Ayuuk, no se acerque a su casa y cafetales.

Estos actos, dijo, no se deben permitir y contraviene a los derechos humanos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Sin embargo, el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Oaxaca le concedió a Reynalda la suspensión de plano para que sean respetados sus derechos humanos.

Lo que sigue, explicó, es que ahora las autoridades de la Agencia de Policía Mixe y el Ministerio Público tienen que rendir un informe al Juez para explicar por qué hicieron esos actos de autoridad y en base a ello tendrá que resolver; se espera que revoque el acuerdo de las autoridades y le regresen la casa y su terreno de cultivo de cafetales.

“Desde Aserlitigio reprobamos estos actos y nos hemos sumado a la defensa del patrimonio de la mujer Ayuuk porque hubo una serie de violaciones contra Reynalda, desde su derecho de la garantía de audiencia y debido proceso, en donde determinaron privarla de bienes, posesiones y desterrarla”.

Considera que se ejercieron actos de humillación, tortura física y psicológica para abandonar la comunidad de San Sebastián.