Gobernador de Coahuila crea “super dependencia” para cazar a contribuyentes

SALTILLO, Coah. (apro).- El gobernador Manolo Jiménez Salinas creó la Administración General de Comercio Exterior para emprender la cacería contra ciudadanos que ingresen distintas mercancías, incluso vehículos extranjeros, al instalar retenes en los puentes internacionales de Piedras Negras y Ciudad Acuña, donde ha asegurado unidades de las cuales ni la Fiscalía General del Estado ni la Policía Civil de Coahuila informan del lugar a dónde fueron trasladados, pero también a todo contribuyente federal a quienes pueden embargarles bienes o bloquear cuentas bancarias.

En Ciudad Acuña, una mujer identificada como Giselle denunció que el pasado 16 de julio, al ingresar por el puente internacional, fueron detenidos ella y su pareja cuando viajaban a bordo de un vehículo de procedencia extranjera, por el que sólo han dado el enganche, pero cuentan con documentos que acreditan que es de su propiedad, y los empleados de la nueva dependencia les quitaron la unidad, los amenazaron y desaparecieron el vehículo con el apoyo de elementos de la Policía Civil de Coahuila.

La mujer ha preguntado en distintas partes de qué se trata ese retén y a dónde se llevaron la unidad, porque los sujetos que los detuvieron no explicaron a qué obedecía la medida.

“Empezamos a alegar ya que querían que a fuerzas firmara un documento que no sabía qué decía. Mi pareja se niega a firmar y nos dicen que nos irá peor y que de cualquier manera íbamos a perder el auto. Mi esposo prefirió firmar, pero ya no quisieron regresarle su credencial de elector. Fuimos a buscar el carro y los de la grúa dicen no saber nada. En la Aduana dicen que no saben de qué se trata, en la Fiscalía no me atienden”, señala la mujer.

En otro caso, la emisora de radio La Rancherita del Aire en Piedras Negras dio a conocer un testimonio de una persona a quien personal de la nueva dependencia le pedían cerca de 10 mil pesos después de que en la Aduana ya había pagado dos mil pesos de impuestos por el ingreso de unos fierros.

“Me paran antes de salir del puente y me dicen que tengo que pagar nueve mil 800 pesos por unos fierros que me regalaron y yo los traigo a una sobrina. Dicen que es una multa por haber traído esos fierros, que lo que pagué en la Aduana no servía y me exigen que firme; no lo voy hacer, pero se van a quedar con mis identificaciones. Me da mucho temor”, expresó el hombre que decidió regresarse a Eagle Pass, Texas.

Proceso revisó los documentos que se entregaron a Giselle y encontró que el gobierno de Jiménez Salinas modificó el pasado mes de febrero el reglamento interno de la Administración Fiscal General, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, para subir de rango lo que aparecía como Administración Local de Comercio Exterior.

A partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, se identifica a la dependencia como Administración General de Comercio Exterior cuyas facultades incluyen el aseguramiento de mercancías y autos que hayan pagado impuestos en la Aduana pero los cuales, según la autoridad estatal, no correspondan al valor real.

Las facultades de la hoy Administración General de Comercio Exterior, a cargo de Luis Alfonso Rodríguez Garza y quien antes era responsable del programa Mejora en la región carbonífera y que en el estado opera Gabriel Elizondo Pérez, primo político del mandatario, se fundamentan además en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal firmado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 2015. En él se delegan a los estados tareas que realizan también el Servicio de Administración Tributaria y la Aduana.

Entre las acciones que lleva a cabo la dependencia se encuentran solicitar documentación a contadores de contribuyentes, realizar visitas domiciliarias y la aplicación de sanciones por incumplimiento, incluyendo embargos y el bloqueo de cuentas bancarias, además de designar peritos contables que revisen la información que se proporcionó a la autoridad federal para determinar si es verídica.

Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos del 2025 de Coahuila aparece en ceros lo relacionados a la recaudación por Impuestos sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales o Comercio Exterior, lo que significa que no se aplicaría este tipo de persecución fiscal para obtener ingresos extras.

Proceso pidió al director de Comunicación Social del gobierno de Coahuila, Diego Rodríguez Canales, una postura sobre los señalamientos de los ciudadanos en torno a las irregularidades, cómo se lleva a cabo el decomiso de mercancías y vehículos, debido a que en ningún documento de las dependencias estatales se encuentra los valores de las mercancías que se aseguran y el monto de las multas, como tampoco se entregan documentos de lo incautado y del lugar a dónde se llevarán. El funcionario dijo que lo revisaría, pero ya no respondió a los mensajes.