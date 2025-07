Cuatro detenidos en Aguascalientes tenían ficha de desaparición, revela fiscal

AGUASCALIENTES, Ags.- Al menos cuatro de los 18 hombres detenidos este sábado en un campamento en Aguascalientes tenían ficha de desaparición, reveló Manuel Alonso García, el fiscal general del estado.

La detención ocasionó una ola de violencia en la entidad que incluyó ejecuciones, carreteras bloqueadas y tiendas de conveniencia incendiadas.

Los 18 detenidos se encuentran en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que otros nueve fueron detenidos por agentes estatales.

“Cotejando la lista de los detenidos tenemos cuatro personas que tienen denuncia por estar desaparecidos, estamos esperando el momento en que la autoridad federal nos permita que la unidad de personas desaparecidas de la Fiscalía General del Estado pueda entrevistarse con estas personas para poder identificar por qué estaban primero ausentes y se encontraban llevando a cabo este tipo de acciones ilegales en relación a los hechos que ya todos sabemos”, declaró el fiscal ante una radiodifusora local.

Las imágenes de la detención filtradas a medios locales, muestran a hombres jóvenes golpeados en el piso junto a agentes del ejército.

También los muestran de pie y flanqueados por soldados junto con el arsenal de armas que fue localizado en el campamento, presuntamente perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde este sábado por la tarde, la Unión y Red Nacional De Búsqueda De Personas —integrada por colectivos de búsqueda y familias buscadoras de todo el país— informó que estarían pendientes de si alguno de los detenidos tenía ficha de desaparición y había sido reclutado de manera forzada, en un contexto en el que ésta práctica es cada vez más común en el centro de México.

La Unión sospecha que otros 13 jóvenes que buscan se encuentran entre los detenidos, pero la fiscalía estatal ha respondido que la FGR aún no les proporciona información oficial y que no quieren entorpecer las pesquisas. Por el momento, el fiscal no ha tenido ningún acercamiento con las familias de víctimas.

“Deseamos que privilegien la información a las familias y no a grupos ajenos”, dijo Javier Espinosa, padre buscador en la entidad y coordinador de la Unión.

Por su parte, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), una organización local que acompaña a familias de personas desaparecidas, informó que al menos cuatro de ellas sospechan que sus seres queridos se encuentren entre los detenidos.

Según un informe del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en Aguascalientes las desapariciones de personas han registrado un aumento, pasando 88 en 2023 a 137 en 2024, y 479 al 16 de mayo de 2025. Rincón de Romos, el municipio en donde fue localizado el campamento, es uno de las demarcaciones que registró mayor crecimiento en la problemática.