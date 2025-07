Dejan sin apoyos oficiales a muchos afectados por granizadas en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Campesinos del oriente y la región de los Altos de Morelos reportaron daños en más de 300 hectáreas de cultivos por granizadas recientes, sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado reconoce como afectadas y apoyará con seguro únicamente 130 hectáreas, menos de la mitad.

Si bien las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) reconocen que existen otras alternativas de apoyo para los productores cuya afectación no llega al porcentaje mínimo requerido para acceder al seguro catastrófico, hasta ahora el panorama sobre la disponibilidad y alcance de estos apoyos sigue siendo incierto.

Los municipios más afectados son Totolapan, Tlayacapan, Tepalcingo, Yecapixtla, Cuautla y Tlalnepantla, entre otras localidades de la región oriente, donde se cultivan productos como nopal, aguacate, durazno, jitomate y pepino, tanto en campo abierto como en invernaderos.

“En la mayoría de los casos los cultivos no podrán recuperarse, aunque se están realizando esfuerzos técnicos para rescatar lo que sea posible”, señaló en entrevista para Proceso Humberto Sandoval Zamora, secretario general de la Central Campesina Cardenista en Morelos.

De acuerdo con Sandoval Zamora, los daños fueron más extensos de lo que ha reconocido la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), que reportó 130 hectáreas afectadas y 110 productores. “Los reportes que tenemos de manera directa indican que han sido más de 300 hectáreas afectadas, con más de 250 productores”, afirmó.

No obstante, en entrevista con diversos medios de comunicación, Margarita Galeana Torres, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos (Sedagro), reportó afectaciones en al menos 130 hectáreas de cultivos tras las recientes granizadas registradas en varios municipios del Oriente y los Altos de Morelos.

La funcionaria informó que se trata de un dato preliminar que debe ser confirmado mediante un segundo recorrido en campo, esta vez con la participación de técnicos de la aseguradora.

“Tenemos que hacer un segundo barrido, pero ya en compañía de los técnicos de la aseguradora”, detalló.

Explicó que el seguro contratado por el estado es de tipo catastrófico, lo que implica que solo se activa cuando el daño supera cierto porcentaje. “El seguro, al ser catastrófico, se aplica a partir del 70% de afectación en la parcela”, aclaró.

En Tlalnepantla, señaló, algunos productores ya comenzaron acciones de recuperación en sus huertas de aguacate y nopal. “Afortunadamente en Tlalnepantla tienen que hacer los cortes de la fruta —digamos, de esta verdura afectada— para que puedan salir los retoños y alcancen un buen precio en los meses de noviembre, diciembre y enero”, explicó.

No obstante, reconoció que para quienes cultivan hortalizas el panorama es más complicado. “En el caso de las hortalizas es un poco más complicado, porque era, por ejemplo, calabaza o pepino, y afecta la fruta; esa fruta ya quedaría inservible”.

En cuanto a los productores cuya afectación no alcanza el 70%, Galeana Torres precisó que el seguro no aplica, aunque existen otras vías de apoyo.

Indicó que será con base en ese segundo recorrido que se determinará qué tipo de ayuda corresponde.

Hasta ahora se estima que alrededor de 110 productores resultaron afectados. “Recuerden que tenemos más o menos entre una hectárea y media o dos hectáreas por productor en el estado de Morelos”, explicó.

Los cultivos dañados varían según el municipio: “Tenemos, dependiendo del municipio, nopal, aguacate, algunas hortalizas, maíz, básicamente”, precisó. En Cuautla también se registraron afectaciones en invernaderos.

En este contexto, el líder de la CCC cuestionó que las cifras oficiales reflejan solo a quienes pudieron reportar sus pérdidas de manera formal. “Van donde hubo alguna llamada o algún reporte, pero no con todos los productores, muchos de los cuales no tienen internet o no aparecen en las listas institucionales”, señaló.

También criticó los criterios para aplicar el seguro catastrófico, que solo cubre pérdidas mayores al 70% del cultivo. “Daño es daño, y es dinero que se está perdiendo. Si el seguro no opera en esos porcentajes, el gobierno del estado debería disponer de recursos para apoyar a quienes no califican”, añadió.

De acuerdo con los registros recopilados por su organización, la mayoría de los productores afectados tiene pérdidas superiores al 50%. Además, muchos de ellos no cuentan con seguros agrícolas.

“La Secretaría de Desarrollo Agropecuario atiende a un sector, pero no al 100% de los productores. Desde nuestra perspectiva, están cubriendo aproximadamente al 60%, y hay un 40% que no tiene ningún acercamiento institucional”, afirmó.

En ese contexto, Sandoval pidió a las autoridades federales y estatales asumir un compromiso más firme con el campo morelense. “La exigencia es que realmente se la jueguen con los productores, que haya un compromiso real, no solo en el discurso”, expresó.

De cara al próximo 8 de agosto, fecha que conmemora el natalicio del general Emiliano Zapata, el dirigente señaló que es momento de fortalecer el respaldo institucional al campo. “Somos morelenses, zapatistas, agraristas, y aquí es donde realmente se debe sentir más la mano de las instituciones hacia los hombres y mujeres del campo, herederos legítimos de la causa del general Zapata”, concluyó.