Desmantelan "narcocampamento" para reclutamiento forzado en Huejuquilla, Jalisco

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- En la comunidad de El Zollate, situada en el municipio de Huejuquilla, Jalisco en la Región Norte cerca de la frontera con Zacatecas, fue desmantelado un "narcocampamento" por las autoridades.

Según el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, en el lugar existían señales que sugerían que al menos diez personas habían sido retenidas y probablemente sometidas a actividades de reclutamiento forzado.

En este punto encontraron recibos de compra de alimentos que permitieron rastrear los movimientos de quienes estaban allí.

“Fue en Huejuquilla El Alto. Era prácticamente un campamento improvisado, es decir, están durmiendo a la intemperie los jóvenes por las investigaciones que se han hecho a raíz de los indicios que localizamos desde tickets en donde compraron los alimentos, el tipo de alimentos, latas, inclusive, de ahí hemos estado sacando información”, detalló.

El interior del campamento criminal en Huejuquilla, Jalisco. Foto: Especial.

Explicó que se destruyeron pertenencias, incluyendo prendas que simulaban uniformes militares, y barricadas.

Incendio en el narcocampamento de Huejuquilla, Jalisco. Foto: Especial.

“Entonces ahorita no están dejando rastro, están utilizando como puntos altos en donde ven que van avanzando las unidades para ellos tener la oportunidad de moverse un poco más hacia adentro del cerro, pero bueno, la intención es estar desactivando este tipo de campamentos y con esto podemos minimizar la situación de que sigan reclutando jóvenes en estos campos”, explicó.

En este “narcocampamento” se presume realizaban actividades de reclutamiento forzado de personas, indicó Hernández González y reveló que encontraron indicios de que por ahí pasaron al menos 10 retenidos, sin embargo, no hubo ni personas liberadas ni responsables detenidos.

“En los indicios que ubicamos cuando menos deben de ser algunas 10 personas, pero no ya estaban no eran en el lugar. Ya no estaba nadie y se quemó todo lo que estaba en el lugar, algunas prendas que simulaban ser como de militares, todo se destruyó, se quemó; algunas barricadas que tenían ahí con cantera, con piedras, todas se tumbaron y bueno con esto pues ya prácticamente se desactivó ese ese lugar que tenía la cercanía con Zacatecas”, abundó.

Además de este campamento, se han encontrado otros en las zonas de Tala,Teuchitlán y Teocaltiche.

El operativo, en el que participaron la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en colaboración con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales de la zona, se originó durante recorridos de vigilancia realizados en las carreteras, brechas y rancherías del municipio.

Autoridades en el operativo para desmantelar un campamento criminal en Huejuquilla, Jalisco. Foto: Especial.

Al detectar el predio, las fuerzas interinstitucionales implementaron un dispositivo perimetral para asegurar el área y realizar una exploración detallada. Como resultado, localizaron el denominado “narcocampamento”.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco subrayó el grave problema de reclutamiento forzado de jóvenes en el estado, comunicó que desde el inicio del operativo en la central camionera de Tlaquepaque y otras, al menos 50 jóvenes han sido rescatados, la mayoría de la central principal, pero también de otras ubicaciones.

"Cuando menos van 50 jóvenes, la gran mayoría es en la central camionera”, reiteró.

El funcionario estatal explicó que los criminales han diversificado sus métodos de reclutamiento, utilizando principalmente plataformas de redes sociales como TikTok. Se han identificado y reportado varios perfiles dedicados a este fin.

Aunque se descartó el uso de plataformas de comida rápida para el reclutamiento, el secretario confirmó que los reclutadores contactan a jóvenes a través de mensajes en redes sociales, solicitando posteriormente documentación personal (identificación, CURP, información familiar, comprobante de domicilio) para verificar que se trata de un joven interesado y no un agente encubierto.

"Cuando los jóvenes mandan esta información, los reclutadores ya vieron que sí es un evento real, pues o sea que sí es un joven que realmente se interesó en el trabajo o en esta falsa promesa de trabajo y que no es un agente encubierto. Entonces de ahí es donde los empiezan a mover en diferentes puntos en donde ya pues se los llevan a casa, están temporales y de ahí lamentablemente a puntos en el interior del estado, en las montañas o en algún otro lugar en donde puedan empezarlos a entrenar", resaltó.

Manifestó que, una vez obtenida la información, los jóvenes son trasladados a casas temporales y posteriormente a puntos en el interior del estado, a menudo en zonas montañosas, para su entrenamiento.

Además de la central camionera principal, se han detectado métodos similares de reclutamiento en otras 62 centrales camioneras del estado de Jalisco, incluyendo paraderos en varios municipios de la región Valles, y en la central camionera de Zapopan.

El secretario enfatizó la importancia de que los padres de familia estén pendientes de la actividad de sus hijos en redes sociales, especialmente cuando se les ofrecen trabajos en otros estados.