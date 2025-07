LadySears lanza escultura contra una mujer en la cabeza y la manda al hospital

PUEBLA, Pue. (apro).- Karen Espinosa denunció que fue a parar al hospital porque una mujer, a quien ahora identifican en redes sociales como “Lady Sears”, le lanzó a la cabeza una escultura metálica después de tener un altercado por la compra de esa pieza.

En la plataforma X, Espinosa divulgó un video en el cual, desde la cama del hospital, denunció que la tienda departamental Sears no intervino para ayudarla, ni para detener a la responsable de este ataque que pudo tener mayores consecuencias, incluso haberla matado.

Narró que todo ocurrió el 24 de julio cuando acudió a esa tienda, ubicada en el centro comercial Angelópolis de esta ciudad, para comprar algunos artículos decorativos para su casa.

Indicó que ya había decidido comprar una figura metálica de elefantes que estaba en oferta, por lo que dejó el objeto separado en una caja.

La discusión inició cuando la otra mujer tomó la escultura y otros objetos que ella ya tenía separados, por lo que Espinosa le aclaró que ella ya los iba a comprar.

“Pues así súper grosera me empezó a insultar y le dije no tengo la necesidad de insultarla, ahorita que venga la señorita de promotoria, le va a decir que esas cosas ya me las iba a cobrar a mí”, relató.

Agregó que luego que la empleada confirmó que ella ya tenía los artículos separados, empezaron a forcejear por la figura de elefantes, hasta que decidió dejársela y pedirle a la trabajadora que ya no discutieran más y le cobrara los otros artículos.

“Me doy la vuelta y me dice pues que yo era una gata, una criada, que mi vestimenta era de mercado barato y que se notaba, y me empezó a humillar así, feo, feo... le dije: sabe qué, le regalo la figura señora, llévesela, haga lo que quiera, no tengo la necesidad ni que me esté humillando, ni que me estén diciendo de groserías, la verdad que falta de respeto... neta, usted se está muriendo de hambre señora”, contó.

Dijo que luego de eso le dio la espalda para pagar en una caja otras mercancías que llevaba, cuando de pronto sintió un fuerte golpe debido a que esa mujer le lanzó la figura hacia la cabeza.

“Afortunadamente el golpe fue arriba, no fue en la nuca porque ahí si me hubiera matado la señora”, agregó, “la señora me pudo haber desvivido allí en la tienda y nadie hizo nada”.

Dijo que en la tienda nadie la auxilió, ni se hicieron cargo de retener a la mujer que la agredió, por lo que fue un médico del centro comercial quien la revisó y le recomendó que fuera a un hospital donde fue atendida gracias a que cuenta con un seguro médico.

Señaló que a consecuencia del golpe tiene esguince cervical por lo que tuvo que ser hospitalizada. En redes sociales pidió la revisión de las cámaras de seguridad de la tienda para que pueda identificar a su agresora que fue descrita como una mujer de más de 60 años. “De esas ladies, que piensan que por tener un estatus social pueden humillar a la gente, a promotoría, pueden humillar a quien sea”, describió Karen Espinosa.