Obreros de AHMSA bloquean puertas para evitar la extracción de maquinaria

MONCLOVA, Coah. (apro).- Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) mantienen bloqueadas cuatro de las puertas de la siderúrgica para impedir que se concrete una resolución judicial prevista para el 6 de agosto y con la cual empresas como Caterpillar y Madisa pueden sustraer equipos, maquinaria y herramientas, entre ellas 300 góndolas de ferrocarril. Los obreros consideran que las empresas están aliadas con Alonso Ancira, quien trata de recuperar activos de la empresa.

Alfredo Reyna, vocero de los trabajadores, señaló que la situación económica de las familias es insostenible desde hace tiempo y las dificultades por las que atraviesan han provocado que cuatro de sus compañeros se suicidaran y otros 50 murieran por complicaciones en su salud desatadas por el estrés de no tener ingresos para subsistir.

“Estamos preparándonos por si el día 6 llegan a querer sacar los equipos y son 300 góndolas que según dicen que no son de AHMSA, pero nosotros no estamos de acuerdo y tenemos desconfianza porque esas góndolas siempre han estado en la unidad de AHMSA y ahora salen que son de Caterpillar, y nosotros no queremos que se hagan ese tipo de movimientos porque no hemos tenido nada de garantías de pago y no se ha solucionado nada para los trabajadores”, señaló.

Los obreros tenían varios días de estar impidiendo el ingreso de personal extraño y sólo dejaban que pasara el personal que daba mantenimiento a los equipos, pero desde el fin de semana reforzaron los bloqueos a cuatro de las áreas por donde se puede llegar al interior de la empresa, debido a que aseguran que sí se extrajo maquinaria.

Lo que saben los obreros es que en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México se emitió una notificación al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, así como a la sección 286 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana a fin de que estén enterados de que las empresas que daban servicios a AHMSA desmantelarán equipos y herramientas de su propiedad.

Reyna Sandoval señaló que antes que cualquier cosa se debe dar prioridad a los trabajadores, y afirmó que la resolución judicial en favor de las empresas podría ser un distractor para que Ancira Elizondo recupere activos.

“Ellos dicen ser los dueños y esperamos que traigan todo el papeleo y que haya un notario, pero a la vez pedimos que se resguarde todo eso para nuestra garantía, en caso de que no se arregle lo de la quiebra porque ya llevamos más de dos años, casi tres, donde nosotros hemos sufrido y batallando y por eso pedimos que se abstengan de eso porque se va a generar una violencia y crisis social aquí en el estado”, dijo.

Ahora esperan que se defina lo de sus indemnizaciones y que esto se haga de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo, que demandan se respete se priorice.

El representante de los trabajadores dijo que desde hace tiempo han pretendido sustraer el equipo para poder pagar al síndico en el Concurso Mercantil 19/2023, Víctor Manuel Aguilera Gómez, así como a su hermano que lo apoya en el ámbito de la abogacía, así como a varios ingenieros.

“Hace tiempo hubo esa amenaza de sacar equipos para pagar a los de mantenimiento, los guardias y a los licenciados que están haciendo un verdadero robo por lo que se les paga al síndico y otras personas. Lo que no pudimos controlar es lo que estaba por fuera como la venta de terrenos, del aeropuerto y los ranchos que pertenecían a Alonso Ancira Elizondo y de eso no recibimos nosotros nada”, señaló.

Pobreza y suicidos

Alfredo Reyna cuenta con 62 años y casi 43 se los dedicó a la empresa. Así está la mayoría de los trabajadores, quienes de repente dejaron de recibir parte de sus salarios y prestaciones, hasta que el año pasado, con el anuncio de quiebra de la empresa, se quedaron sin ingresos y sin posibilidades de trabajar en la formalidad, porque a su edad es difícil que lo contraten y, de hacerlo, perdería sus derechos de liquidación en AHMSA.

Las condiciones de los obreros son precarias. Cuatro de ellos se suicidaron al no poder mantener a sus familias; otros 50 han fallecido por detonarse o agravarse padecimientos a causa del estrés de no poder conseguir ni siquiera alimentos suficientes.

El vocero afirma que ellos tenían un buen nivel de vida y de repente lo perdieron todo, y ahora deben realizar trabajos informales para poder tener algo de ingresos.

“Esto que nos pasó a nosotros, te va matando poco a poco, porque nuestra calidad de vida era buena y nuestras familias lo resienten. Ahora la hacemos a la pintura y a la albañilería para obtener algo de dinero”, afirmó al recordar que en estas fechas él podría estarse pensionando, pero su futuro es incierto.

Esperan que la presidenta Claudia Sheinbaum atienda sus peticiones e intervenga pronto, porque a nadie le conviene violentar la región que dependía por completo de Altos Hornos, porque ni siquiera inversiones nuevas se promueven para la ciudad de Monclova.

“Ella está viendo cómo está la situación y están sus dependencias también, por eso nuestra esperanza está en el compromiso que tiene con los trabajadores. Ella se comprometió a apoyarnos y esperamos que sea beneficioso para nosotros”, señaló.