Violencia vicaria: September Vélez lleva 74 días sin saber de sus hijos

PUEBLA, Pue. (apro).- September Vélez denunció que, a pesar de que el doctor Armando S., fue vinculado a proceso el 23 de julio por el delito de sustracción de menores y que además existe otras denuncias en su contra por intento de feminicidio y por violencia contra los niños, desde hace 74 días ella ha sido privada de contacto con sus hijos.

“Hoy son 74 días que no veo a mis hijos, ni tengo ningún tipo de contacto con ellos. Me los quitaron para castigarme por atreverme a alzar la voz”, denunció September Vélez en su cuenta en Instagram. Desde el 26 de mayo pasado usó las redes sociales para mostrar un video en el que se ve al médico dándole una golpiza.

“Esto definitivamente no es una pelea por la custodia de mis hijos, esto se llama violencia vicaria, es castigo, es impunidad institucional”, expresó.

Recordó que ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía, una por intento de feminicidio, otra por violencia de Armando S. hacia sus hijos y otra por sustracción de menores, y aseguró que es por ello que su exesposo le ha privado de contacto con sus hijos para “hacerle daño”.

Desde mayo, la nutrióloga usó las redes para visibilizar que Armando “S”, quien en ese entonces prestaba sus servicios como cirujano gastrointestinal en el hospital Ángeles de esta ciudad, se llevó de manera ilegal a sus dos hijos, de los cuales ella tiene la guardia y custodia otorgada por una jueza.

En el video publicado este martes en su cuenta Instagram, Vélez indicó que, pese a sus denuncias, el 18 de junio una jueza familiar decidió que “las cosas se quedaran como estaban”.

“A pesar de que mis hijos estaban con un agresor, a pesar de todo lo que ya se sabía, de los videos, de las pruebas y sobre todo del riesgo que mis hijos corrían al estar con una persona como él”, agregó.

Igual, relató que el 23 de julio, su exesposo fue vinculado a proceso por el delito de sustracción de menores, pero a pesar de ello los niños siguen con él.

“¿Quién se va a hacer cargo de esta situación? La jueza familiar dice que esto no es de su competencia, las demás autoridades se lavan las manos y mientras tanto mis hijos siguen en manos de un hombre violento. Todas las autoridades con las que he ido me han dicho que tiene como deber cuidar y velar por los niños, por su integridad y aquí no se ha hecho absolutamente nada”, manifestó.

Cabe señalar que, en anteriores ruedas de prensa, la mujer presentó videos donde se ve al médico lanzando a su hijo cuando tenía ocho meses de edad hacia la cama, pese al riego que esto implicaba para el menor.

También la SEP presentó una denuncia contra Armando S. por usurpación de profesión, pues a pesar de que prestaba servicios médicos en el hospital Ángeles como cirujano gastroenterólogo, no cuenta con una cédula profesional en esa especialidad.