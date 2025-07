Grupo armado mata a un comunero y deja otro herido durante ataque en Cherán, Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- Un elemento de la Ronda Comunitaria de Cherán murió y otro más resultó herido como consecuencia de una agresión sufrida por parte de un grupo criminal que pretendía ingresar a esa comunidad indígena, en las inmediaciones de la zona conocida como Ciudad Perdida y Rancho del Pino.

El suceso fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), que a través de un comunicado informó que, tras el hecho, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional reforzaron la seguridad para garantizar el orden en ese municipio y en el vecino Nahuatzen.

“Los agentes de seguridad estatales y federales acudieron a la zona para brindar apoyo y salvaguardar a los pobladores; en el sitio también se busca a los civiles armados implicados, a fin de que sean presentados ante la autoridad correspondiente”, señaló la dependencia.

Los elementos policiales y castrenses, añadió la SSP, “patrullan la serranía, instalaron módulos de inspección itinerantes y realizan barridos a través de drones en las localidades colindantes de ambos municipios a fin de detectar cualquier actividad ilícita”.

Las primeras versiones extraoficiales sobre los hechos indicaban que habían sido dos los integrantes de la ronda comunitaria fallecidos, pero después se precisó que perdió la vida una persona, identificada como Francisco “M”, y resultó con lesiones Daniel Rafael “G”.

Tras el suceso y los enfrentamientos posteriores, el Consejo de Gobierno Municipal de Cherán emitió un comunicado urgente con el anuncio de la suspensión de cualquier tipo de concentración pública, como actividades deportivas, sociales y escolares, como las ceremonias de clausura de cursos que estaban previstas para este día.

“Sabemos que muchas familias esperaban con alegría la realización de estos eventos, sin embargo, la situación actual exige que actuemos con responsabilidad, cautela y solidaridad: no podemos permitir que la incertidumbre y los posibles riesgos afecten a quienes habitamos esta tierra que tanto ha luchado por su autonomía, su paz y su dignidad”, señaló el Consejo.

Además, a través de sus redes sociales, las autoridades de Cherán confirmaron el cierre de carreteras que cruzan por esa población y bloquearon las calles de las entradas.

Por su parte, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, difundió un video en sus redes sociales donde informó que cuando ocurrió la agresión él se dirigía a apadrinar a una generación de estudiantes en Cherán, y mencionó la existencia de rumores en el sentido de que había planes de un supuesto atentado en su contra, pero pidió esperar información oficial y no caer en especulaciones.

“Hay rumores que están circulando (de) que los delincuentes se dirigían hacia el evento en Cherán para atentar contra mi vida —dijo Manzo Rodríguez—; les pido que esperemos la información oficial para no caer en especulaciones. Tampoco estoy lesionado, como han estado circulando informaciones de que me habían lesionado, de que me habían matado, de que iban por mí”.