La detención del defensor Renato Romero es para intimidar a quienes luchan por el agua: activistas

PUEBLA, Pue., (apro) .- La detención del luchador social Renato Romero es un mensaje del gobierno de Alejandro Armenta, que busca intimidar la lucha de los pueblos contra del saqueo de agua de la región cholulteca y beneficiar así a la empresa concesionaria Aguas de Puebla, acusó el abogado y activista Juan Carlos Solís.

En un mitin realizado a las afueras de la Casa de Justicia de Cholula, el integrante del Frente de Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala reveló que la empresa –ligada a los Hank Rhon– fue la que presentó la denuncia contra Romero Camacho y otros dos pobladores de la localidad de Xoxtla, quienes participan en la resistencia contra entregar más agua de esa localidad a la empresa que presta el servicio a Puebla capital.

Aseguró que es evidente que el caso contra Romero Camacho tiene un tinte político, pues no sólo la Fiscalía General del Estado (FGE) actúo con rapidez para integrar la carpeta y pedir las órdenes de aprehensión por supuestos hechos que ocurrieron apenas el 28 de mayo, sino que los delitos que se le adjudican no son graves y por lo tanto no ameritaban su detención.

El abogado sostuvo que lo que procedía al ser acusado de despojo y daño en propiedad ajena, es que la FGE hubiera citado a Romero Camacho para que compareciera sobre esos hechos, pero en lugar de eso, se procedió a detenerlo la mañana del 1 de julio.

“Eso muestra una intención del gobierno del Estado de criminalizar la defensa del agua y la tierra, en ese sentido es evidente el mensaje para la defensa del agua en la región cholulteca, al detener a Renato Romero justo el día que se celebra el Cabildo Abierto en la comunidad de Nealtican que está exigiendo que no se renueve la concesión al SOAPAP y a Agua de Puebla”, señaló Solís.

“Eso significa que el gobierno del estado está claramente a favor de la privatización del agua y de las empresas y en contra de la defensa del agua”, agregó al recordar que esto contradice la postura que hizo pública durante su campaña el actual mandatario morenista, quien había prometido que buscaría revertir esa concesión.

Las organizaciones de Xoxtla y Nealtican acusan que la empresa concesionaria lucra con el agua de esas localidades, al ponerla a disposición de nuevos proyectos inmobiliarios y de la industria, cuando los lugareños padecen cada vez más por la escasez del líquido.

En el acto, decenas de organizaciones firmaron un pronunciamiento para exigir la libertad de Romero a quien ubicaron como un luchador social que no sólo ha defendido el agua y territorio de la región de Libres Oriental, sino que se ha solidarizado con el movimiento en Xoxtla y Nealtican.

También tomaron la palabra la esposa, la madre y el hermano de Romero Camacho, quienes advirtieron que el detenido es un campesino del municipio de Coatepec, quien realmente está comprometido con las luchas en defensa del agua desde hace décadas.

La madre del detenido, de 82 años, tomó la palabra para pedir al gobernador Armenta por su seguridad ya que desde su detención no había podido verlo.

“Renato Romero no es un delincuente, es un campesino, es una persona humilde y no es de tres o cuatro años, él inició desde su juventud, ha sido un luchador social, un verdadero luchador social que lo hace por convicción, no por conveniencia”, expresó.