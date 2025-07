Liberan al activista Renato Romero, pero sigue el proceso judicial en su contra

SAN PEDRO CHOLULA, Pue. (apro).- El luchador social Renato Romero Camacho fue excarcelado este mediodía del penal de San Pedro Cholula después de que, en una audiencia realizada por la mañana, un juez de control cambió la medida cautelar de prisión preventiva que le había dictado apenas anoche.

Esto ocurre después de múltiples pronunciamientos de organizaciones, colectivos, activistas y ciudadanos de Puebla y Veracruz que exigieron al gobierno de Alejandro Armenta Mier la liberación del defensor del agua y de la tierra al señalar que los móviles de su detención eran políticos.

Al salir del penal, Romero Camacho calificó de "ironía" el ser acusado de delito de despojo por Concesiones Integrales, también llamada Agua de Puebla, empresa que es denunciada por los pueblos cholultecas de saquear sus recursos.

"Qué ironía la misma empresa que ha causado un daño histórico, irreparable a la madre tierra y a los pueblos cholultecas, saqueando millones de metros cúbicos de agua con la que hacen negocios millonarios vendiéndosela a la industria capitalista de Puebla, a los fraccionamientos residenciales y a las clases privilegiadas, que ironía, ellos me acusan a mí de despojo", reclamó.

Apenas anoche, el mismo juez de control en la audiencia inicial había rechazado que Romero pudiera llevar el proceso en libertad, pero esta mañana, en un giro poco usual, la defensa del activista fue citada para otra audiencia en la cual la Fiscalía General del Estado pidió el cambio de medida cautelar.

Previo a esto, Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación del Estado había emitido un posicionamiento en el que pedía a la fiscal Idamis Pastor que "revisara exhaustivamente" el proceso contra Romero Camacho y solicitó que se considerara el permitirle llevar el caso en libertad.

Cabe señalar que, en la audiencia inicial realizada el 2 de julio, las pruebas que presentó la Fiscalía en contra del activista, al que se le acusa de haber incendiado una tubería de agua en la localidad de Xoxtla, se limitaron a acusaciones verbales de empleados del Sistema Operador del Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) y de la empresa Concesiones Integrales., sin contar con fotografías, videos o algún otro tipo de evidencia.

Al salir del penal, Romero Camacho rechazó haber cometido ese daño en propiedad que acusa la empresa y refirió que su postura en la lucha social siempre había sido por la vía pacífica.

"Yo no he hecho daño a nadie, ni he despojado nada, menos a esa empresa capitalista que hace negocio con el agua. Soy inocente", sostuvo.

Por otro lado, denunció que la mañana del 1 de julio fue detenido por policías vestidos de civil que se trasladaban en vehículos sin placas, sin que le mostraran identificaciones ni la orden de aprehensión, por lo cual se resistió ya que temió que fuera un secuestro o levantón.

Dijo que los policías lo arrastraron para subirlo con violencia al vehículo y mostró que tenía heridas y hematomas en las rodillas, pie derecho y cara, además denunció que en el trayecto fue sometido a torturas psicológicas pues lo amenazaron que si resistía lo iban a matar y le cubrieron la cabeza con chamarras para que no viera hacia dónde se dirigían.

Solo hasta que llegaron a la Fiscalía le mostraron la orden de aprehensión, relató.

El activista agradeció a las organizaciones defensoras del agua y el territorio tanto de Puebla como de Veracruz que se movilizaron y firmaron pronunciamientos para demandar su liberación.

"Gracias a ustedes estoy libre, pudieron doblar al Estado", expresó al manifestar que continuará en la lucha en defensa del agua tanto en la Cuenca Libres-Oriental, como en los pueblos de Xoxtla y Nealtican, en la región cholulteca.

Tonatiuh Sarabia, abogado de Romero, recordó que el proceso penal continúa y que la audiencia de vinculación se llevará a cabo este lunes.

Además, mencionó que hay otras dos órdenes de aprehensión contra pobladores de Xoxtla que igual son acusados por la empresa que desde 2014 presta el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona metropolitana de Puebla y que es controlada por Grupo Hermes, de los Hank Rhon y por la Fibra E Xinfra, que cotiza en la Bolsa Institucional de Valores.

Los hechos por los que se le acusa a Romero Camacho y a los otros activistas presuntamente ocurrieron el 28 de mayo en el marco de movilizaciones de pobladores de Xoxtla y Nealtican que se oponen a ceder el agua de sus comunidades a esa empresa, luego de que ellos enfrentan escasez del líquido.