Investigan ataque contra secretario del Ayuntamiento de Cuautla; identifican vehículo agresor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las autoridades de seguridad y procuración de justicia en Morelos confirmaron que ya fue identificado el vehículo desde el cual se perpetró el ataque armado en contra de Alfredo Escalona Arias, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, quien resultó herido el martes por la tarde. El funcionario no contaba con escoltas y el municipio desatendió su seguridad, informó Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad Pública del estado.

“Ya tenemos identificado al vehículo agresor. Ayer mismo se trasladó un grupo especial y vamos a continuar con las investigaciones en apoyo a la Fiscalía”, señaló Urrutia Lozano, quien detalló que el operativo incluyó la movilización inmediata de elementos especializados para asegurar la zona y recabar indicios.

Al ser cuestionado sobre el posible motivo del ataque, el funcionario prefirió no adelantar conclusiones: “Creo que es muy poco tiempo para sacar una (conclusión). Sería irresponsable de mi parte dar una declaración de este sentido. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Cuautla ha tenido muchos movimientos”.

Sobre la situación del secretario agredido, el funcionario destacó: “El secretario del Ayuntamiento Municipal, que ayer fue agredido, tenía 40 días en el cargo. Yo tuve contacto con él precisamente en la Feria del Desarme, toqué puntos con él. Es una persona, a mi parecer, honorable y vamos a seguir trabajando”.

Urrutia Lozano confirmó que Escalona Arias no contaba con protección personal ni escoltas, a pesar de la naturaleza de su cargo. “No tenía amenazas, entonces también creo que ahí hubo una desatención porque, por su cargo, considero que tendría que tener algún tipo de seguridad y no contaba con ella. Eso también va a seguir saliendo”, dijo.

Cuando se le preguntó si el secretario debería haber contratado su propia seguridad o si el municipio debió asignarle protección, el secretario respondió: “Yo creo que ningún funcionario municipal tiene que contratar su seguridad. Por el nivel de responsabilidad en cada municipio se tiene que apoyar a los funcionarios que tengan un papel clave dentro de sus funciones”.

Reiteró que, hasta el momento, no se había solicitado ninguna medida de protección para el funcionario agredido: “No, por eso es que les vuelvo a repetir, él no contaba con seguridad, no se tenía ninguna amenaza. Tenía 40 días en el cargo y entonces ahí creo que sí hubo una desatención por parte del municipio”.

En cuanto a la incidencia delictiva en la región, Urrutia Lozano señaló que “la extorsión más en la zona oriente es una zona donde se lleva a cabo constantemente delito de extorsión. Delito de extorsión se ha denunciado constantemente en la Fiscalía de alto impacto”.

Por su parte, el fiscal general del estado, Édgar Maldonado, confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación formal tras el ataque. “Desde el primer momento, personal ministerial y pericial acudió al sitio para asegurar la escena y levantar los indicios correspondientes”, dijo.

Maldonado explicó que, por respeto a la familia y la situación del funcionario, la FGE actuará con prudencia en la difusión de detalles. “La recolección de entrevistas será en el momento adecuado”, afirmó, y agregó que hasta el momento no se había presentado denuncia formal por parte del Ayuntamiento ni se tenía conocimiento de amenazas previas. “Desde el día del evento no hemos tenido contacto con personal del Ayuntamiento. Siempre que se quiera

Nombran encargado provisional en la Secretaría Municipal

Mientras avanzan las investigaciones y Escalona Arias permanece en recuperación, el presidente municipal Jesús Corona Damián nombró de manera provisional a Horacio Zavaleta como secretario municipal. El funcionario asumirá la coordinación de las tareas administrativas y operativas del gobierno local.

Zavaleta se venía desempeñando como Oficial Mayor, cargo en el que demostró eficiencia en la gestión interna y conocimiento de los procesos institucionales. Durante el acto protocolario, el edil le entregó el nombramiento y reconoció su trayectoria. En respuesta, Zavaleta agradeció la confianza y expresó su disposición para continuar trabajando con responsabilidad y cercanía hacia la ciudadanía.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Cuautla busca garantizar la continuidad en la administración y reforzar la atención a las y los habitantes del municipio.