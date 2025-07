Se forma un megasocavón en Guadalajara; hay tres heridos y tres vehículos afectados (Video)

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Un megasocavón se generó en la avenida Malecón a la altura de la calle Sidón en la colonia El Bethel. Extraoficialmente, el saldo es de tres personas heridas y entre las personas rescatadas está una niña pequeña.

En videos tomados por testigos del incidente se observa que civiles acudieron al rescate de los afectados y llevaron una escalera para que pudieran salir del hoyo.

Entre los lesionados están una mujer y dos menores 3 años y otro de 2 meses, que fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Verde Guadalajara. En las imágenes se observa cómo de un vehículo color negro rescatan a una niña y a una mujer.

Los vehículos que cayeron son un camión que transportaba arena, que se deslizó hacia el fondo del socavón, un auto particular y un camión de personal con la leyenda de “Íñigo Transporte Empresarial”.

Un auto blanco compacto quedó al borde de la oquedad con una llanta volando.

La vialidad está cerrada a la circulación vehicular y en el sitio se hicieron presentes un gran número de elementos de diferentes corporaciones de emergencia y policíacas.

Se registra un megaocavón por temporal en AMG

El pasado 25 de julio de 2024, en el temporal anterior, se registró otro megasocavón en la avenida López Mateos casi el cruce con Periférico Sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); ahí no hubo autos dañados ni personas lesionadas, sin embargo, la avenida, que es el ingreso sur de Guadalajara, quedó cerrada la circulación durante 12 días.

El anterior hundimiento medía 12 metros de largo, 4 metros de ancho y tenía entre 5 y 6 metros de profundidad. El gobierno de Jalisco invirtió 80 millones de pesos.

Especialista había advertido de riesgo de aparición de nuevos socavones

En esa ocasión, el ingeniero y experto en manejo del recurso hídrico y ciudad, Arturo Gleason Spínola, manifestó que “sí había responsables de ese megasocavón y señaló a las autoridades, quienes autorizaron las construcciones de edificios, fraccionamientos y que permitieron asentamientos irregulares en esa zona”.

“Sí, sí, sí, hay responsables. Quienes han autorizado construcciones de edificios, fraccionamientos, asentamientos irregulares, pues ha sido una estela de años de gente que no le ha importado que al impactar el territorio estás provocando que el agua de lluvia ya no se infiltre y corra hacia abajo y no te importa qué le pase a los de abajo y eso es lo que está pasando con el socavón. Pero es una serie de acciones de años, de muchos años hasta llegar al punto donde nos encontramos ahora”, declaró.

Arturo Gleason advirtió además sobre la posibilidad de que aparezcan más socavones en otras zonas de la ciudad como la Calzada Independencia, entre la avenida Revolución y el Parque Morelos, si no se implementa un Plan Sustentable de Manejo de Inundaciones.

“En este temporal y los próximos temporales, si la autoridad, quienes nos deberán coordinar y convocar a trabajar para un Plan Sustentable de Manejo de Inundación de Lluvia, va a seguir pasando y lo peor del asunto, porque yo esto lo he venido diciendo desde hace años, no es ahorita, por ejemplo también está un punto focal, lo vuelvo a poner en la mesa por enésima vez, el río San Juan de Dios, que es el colector San Juan de Dios, que está en la Calzada Independencia, desde el tramo de la avenida Revolución al Parque Morelos, no es un cauce abierto, es un colector, pero es viejo y probablemente tenga socavones porque los colectores se van desgastando desde las partes, desde la parte de abajo y hay fugas, y esas fugas empiezan a correr agua y empiezan a retirar los materiales hasta hacer socavones", subrayó.

El investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) declaró que el megasocavón en López Mateos y Periférico fue el resultado de una combinación de factores relacionados con el crecimiento y desarrollo urbano desordenado en Guadalajara. Gleason detalló que el aumento de construcciones sin considerar la filtración del agua de lluvia provocó que los escurrimientos fluyeran directamente a los cauces, obstruyendo los sistemas de drenaje.

El especialista destacó la importancia de realizar un estudio exhaustivo sobre la problemática del manejo del agua de lluvia en la ciudad e impulsar enfoques integrales que incluyan el aprovechamiento del agua pluvial, el rescate de ríos y la captación de agua de lluvia en edificaciones.