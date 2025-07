Libra la cárcel el maestro acusado de omisión de auxilio a menor en BC

MEXICALI, BC (apro).- El caso del profesor Esteban Canchola, de Mexicali, movilizó durante semanas al magisterio de Baja California luego de ser acusado de omisión de auxilio y la correspondiente muerte de un menor de 11 años de edad, Martín Damián.

El jueves, cerca de la media noche, un juez del Centro de Justicia del Río Nuevo dictó sentencia mínima, lo que fue vitoreado por los cientos de maestras y maestros a que se acercaron al lugar en apoyo al docente.

Conforme a los datos del juicio que se estuvieron dando a conocer durante una jornada marcada por recesos, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) pedía 1 año y 3 meses de cárcel, mientras que la familia pedía 6 millones de pesos por la reparación del daño.

Los recesos se debieron a que tanto Esteban Canchola como el padre del menor de edad, José Martín González, manifestaron problemas de salud: el primero por un cuadro de ansiedad y el segundo por afectaciones emocionales.

Tras recuperarse, la audiencia siguió y la sentencia fue dada a conocer pasadas las 23:00 horas, luego de casi ocho horas de espera, pues la multitud de congregó desde antes de las 16:00 horas.

Al salir, el profesor Esteban Canchola agradeció el apoyo de cientos de maestros que lo acompañaron durante estas últimas semanas rumbo a la sentencia por el caso del niño Martín Damián, y llamó a proseguir en la lucha para dignificar la situación del magisterio.

Lo anterior fue recibido con júbilo, pues durante la tarde-noche, los asistentes corearon constantemente frases como “¡No estás solo, no estás solo!”, “¡Todos somos Esteban!” y “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.

“No hay que abandonar a nuestros compañeros. Hay que apoyarnos entre nosotros. Esto no va a parar, no puede parar, hasta que cambien las cosas en el magisterio. Que vuelva esa dignificación de los maestros, pero real”, afirmó.

“El binomio maestros-padres de familia es lo más fuerte que existe y lo que se ocupa para sacar adelante un propósito en común que son los niños, prosiguió Canchola, y no somos enemigos, (pero) lamentablemente los protocolos hacen eso: nos contrapuntean con los padres y hasta con los compañeros.”

Esteban Canchola reiteró la importancia de cambiar los protocolos y que aparezcan “figuras de alto mando del sistema con corresponsabilidad”.

“Se va a trabajar. Ya vimos que hay voluntad, empuje por sindicatos, maestros, directores e inspectores. Hay mucho trabajo qué hacer”, subrayó.

"Es increíble el amor, el apoyo que me brindan, no tengo palabras. Esto no se acaba: quiero quedar limpio totalmente de algo que yo no cometí”, expresó, al tiempo de agradecer a sus abogados y a las y los asistentes, según se apreció cerca de la medianoche.”

“No pisará la cárcel”

De manera previa, uno de sus abogados detalló a la multitud el aspecto legal y los resultados de la audiencia de la individualización de la pena y reparación del daño.

“Ahorita tenemos un fallo condenatorio, si bien es cierto, pero en esta audiencia el juez señaló claramente una pena mínima de seis meses. Eso fue en virtud de las pruebas que fueron desahogadas. Ahora bien, dentro de esa penalidad tiene el profesor, como un derecho constitucional, ciertos beneficios por los cuales se va a sustituir esa pena, es decir, el ‘profe’ jamás va a tocar la cárcel”, aseguró el litigante.

Indicó que, sobre la reparación del daño, el juez determinó que “no puede hacer una condena” pues “no se le puede atribuir” el delito de omisión de auxilio, motivo del juicio llevado a cabo.

"No se le puede atribuir al profesor el resultado material, que es la tragedia del fallecimiento del menor. Punto muy importante”, dijo.

Como parte del proceso, el profesor deberá acudir a firmar de manera periódica durante seis meses, por lo que pasará su condena en libertad.

El caso data del 2023

De acuerdo con los datos generales, el incidente de Martín Damián se registró el 30 de octubre de 2023 en la escuela primaria Eucario Zavala Álvarez, en Mexicali, cuando el menor de 11 años de edad recibió un fuerte golpe en la cabeza durante un juego de futbol antes del horario oficial de clases.

El niño fue atendido por Esteban Canchola, quien activó el protocolo escolar y contactó a los padres. Martín Damián fue trasladado a la Clínica de Especialidades Internacional, también en Mexicali.

Ahí fue dado de alta pese a que presentaba síntomas delicados, como vómito; horas después, durante la madrugada del 31 de octubre, el niño perdió el conocimiento, fue reingresado y diagnosticado con muerte cerebral debido a un hematoma epidural.

La denuncia penal contra el profesor fue presentada en noviembre de 2023 y la audiencia para la sentencia fue hasta este 3 julio de 2025; a esto le antecedieron movilizaciones de los profesores en diferentes municipios de Baja California, por considerar injusta la acusación de “omisión de auxilio”, como presentó la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Seguirá investigación por caso de Martín Damián: Marina del Pilar

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró este viernes que la carpeta de investigación por presunta negligencia médica en torno a la muerte del menor Martín Damián sigue abierta, y adelantó que sostendrá reuniones con líderes magisteriales para revisar y reforzar los protocolos de actuación en escuelas.

“No olvidarnos del lamentable fallecimiento del niño Damián. Continúa la carpeta de investigación en el caso de la negligencia médica. El proceso seguirá”, subrayó la gobernadora durante un encuentro con medios de comunicación tras encabezar un evento público en Mexicali.

Ávila Olmeda reiteró que en los próximos días se reunirá con representantes de los docentes para revisar los protocolos de atención y actuación, con la intención de garantizar tanto la protección de la niñez como la certeza jurídica para maestras y maestros.

“Yo, en los próximos días, me reuniré con los líderes magisteriales para revisar el protocolo, para seguir protegiendo la actividad magisterial, la integridad de nuestros maestros y maestras que entregan su corazón, su vida, su entusiasmo para proteger a nuestras niñas y niños en Baja California”, enfatizó.

Agregó que esta revisión se realiza para reforzar la seguridad y la integridad física de la niñez en las escuelas de la entidad.

Por último, Marina del Pilar consideró que la decisión judicial tomó en cuenta una revaloración de pruebas y la conducta del docente, además del precedente que podría sentar para el gremio educativo.

“Creo que se tomaron en cuenta todos esos elementos y me parece que fue una decisión que se apega a lo que el magisterio estaba buscando”, puntualizó la mandataria estatal.