Bebé recién nacido muere luego de que un hospital público de Puebla le negó atención

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un recién nacido fue trasladado sin signos vitales al Hospital General de Tehuacán la madrugada del 5 de julio de 2025, luego de que su madre, originaria del municipio de Tepanco de López, diera a luz en su domicilio sin asistencia médica. Las autoridades confirmaron que ya se abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna omisión por parte del personal de salud.

La Secretaría de Salud del estado de Puebla, en coordinación con el IMSS-Bienestar, informó que la madre del menor, una mujer de 37 años, acudió al Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán tras haber tenido un parto inesperado en su casa, asistida únicamente por su hermana. De acuerdo con el reporte oficial, fue atendida de forma oportuna y actualmente se encuentra estable.

El recién nacido fue trasladado de inmediato al Hospital General de Tehuacán, donde el personal médico reportó que ya no presentaba signos vitales al momento del ingreso. Tras confirmar el fallecimiento, se notificó al Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar si existió alguna responsabilidad o negligencia.

Contraste entre la versión oficial y la denuncia de los familiares

En declaraciones a medios locales, familiares del menor afirmaron que el personal del Hospital de la Mujer se habría negado a valorar al bebé al considerar que no nació en esa unidad médica. “Nos cerraron las puertas. A mi hijo no lo quisieron revisar porque, según ellos, no nació ahí. No lo valoraron, no lo tocaron, no hicieron nada. Cuando lo llevamos al Hospital General ya era tarde”, relató el padre.

Los padres del bebé señalaron que personal del hospital se negó a atenderlo.

Esta versión contrasta con la información oficial difundida por el gobierno estatal, que sostiene que el bebé nació sin signos vitales en el domicilio familiar. Según el comunicado, el personal médico del segundo hospital únicamente confirmó la ausencia de signos vitales al recibirlo y reportó el caso ante el Ministerio Público.

Secretaría de Salud confirma apertura de investigación

En su comunicado del 5 de julio, el Gobierno de Puebla informó que la investigación estará a cargo del Ministerio Público, quien determinará si hubo alguna omisión o negligencia en la atención médica brindada en los hospitales públicos involucrados. La autoridad estatal reiteró su compromiso con la legalidad y el seguimiento puntual de todos los casos relacionados con servicios médicos.

Ley prohíbe negar atención en casos de emergencia

De acuerdo con la Ley General Reglamentaria del Sistema Nacional de Salud, ningún hospital público puede negarse a brindar atención médica en casos de emergencia. El Artículo 83 de dicha ley establece sanciones económicas para quienes incumplan esta obligación:

Artículo 83

A.—Por negar la atención médica a una persona en situación de emergencia, se hará acreedora la responsable a una multa de 10 a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

B.—Por contratar o permitir que labore personal no capacitado en el servicio de emergencias médicas y prehospitalización, se aplicará una multa de 16 a 20 veces la UMA.

C.—Por desatender llamadas de auxilio contando con los medios para prestarlo, se aplicará una multa de 21 a 25 veces la UMA.

D.—Por falta de renovación de la autorización sanitaria, permiso, registro o tarjeta de control para la operación de servicios médicos de emergencias, se impondrá una multa de 40 veces la UMA.

E.—Por no atender las indicaciones de las autoridades gubernamentales e institutos de servicios de emergencias, protección civil o fuerzas armadas en casos de desastres, se impondrá una multa de 26 a 30 veces la UMA.

Esta normativa obliga a todos los centros de salud a priorizar la vida del paciente, sin importar si pertenece al sistema o si ha sido atendido previamente.

Principios éticos refuerzan la obligación médica

Además de lo establecido por la ley, los códigos de ética del personal de salud también refuerzan el deber de brindar atención médica sin restricciones administrativas. Por ejemplo, los Principios Éticos de la Práctica Médica de PEMEX señalan que “no se permite la negativa de atención, particularmente en casos de urgencia. No es aceptable el abandono de pacientes”.

En el caso del personal de enfermería, el Código de Ética para Enfermería establece que se debe prestar atención inmediata en situaciones críticas, dejando de lado cualquier barrera institucional o de procedimiento.

Ministerio Público investigará el caso

Conforme al protocolo, el Hospital General de Tehuacán notificó de inmediato a la autoridad ministerial tras recibir al menor sin vida. Será el Ministerio Público quien determine si existió o no negligencia médica o cualquier otra conducta sancionable por la vía penal o administrativa.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud no ha informado si el personal involucrado ha sido suspendido temporalmente durante el desarrollo de la investigación.

La familia del menor continúa en espera de una respuesta oficial clara, mientras el caso sigue en revisión por parte de las autoridades estatales.