Remueven e investigan a tres policías por el caso de Keila Nicole

BAJA CALIFORNIA (apro).- Tres policías municipales fueron removidos y son investigados por presunta omisión en atender el caso de Keila Nicole Duarte Acevedo, menor de 13 años quien fue localizada desmembrada en el poblado El Rosario, en San Quintín, Baja California.

Lo anterior fue informado por Alberto Sarabia Espinoza, director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de San Quintín, en rueda de prensa encabezada por la alcaldesa Miriam Cano Núñez, el pasado viernes 4 julio.

“Son tres elementos los que están involucrados en esta intervención. De hecho son los primeros respondientes también, dos de ellos… fueron retirados de sus lugares de trabajo. Desgraciadamente sucedió este tipo de situaciones y ya no deben de estar ahí”, dijo el funcionario municipal.

Sarabia Espinoza indicó que harán “lo que marcan los lineamientos” y que el caso será puesto “a disposición de la Sindicatura”.

“Ya que por el tipo de faltas, que pudiesen considerar graves, ellos van a deslindar y realizar las investigaciones pertinentes. Si es necesario, lo turnarían a la Comisión Disciplinaria -la cual presido- y ahí lo atenderíamos el cuerpo colegiado y determinaríamos la sanción correspondiente”, abundó el director.

Por su parte, la presidenta municipal Miriam Cano Núñez subrayó que el hecho “nos duele como comunidad” y que “nos compromete como gobierno”.

“Reconocemos que hubo omisiones en la atención inicial y no vamos a encubrir ni minimizar. Quiero decirles que habrá consecuencias y llegaremos hasta las últimas instancias. Y en el ámbito de nuestras atribuciones actuaremos con responsabilidad y sin titubeos”, afirmó.

La alcaldesa reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) para las diligencias que el caso requiere, y evitó hacer comentarios sobre la línea de investigación que lleva la dependencia.

Conforme a versiones ciudadanas que circularon en redes sociales, familiares de Keila Nicole acudieron a la delegación para pedir apoyo a la policía municipal, tras conocer un mensaje de alerta de la joven, pero al parecer les negaron la atención inmediata al indicarles que debían esperar 72 horas para activar el protocolo correspondiente.

El síndico procurador del municipio de San Quintín, Juan Pablo Guerrero Gamboa, declaró que -de manera oficiosa- la dependencia a su cargo abrió la investigación correspondiente de acuerdo a la omisión de los trabajos que corresponden a los servidores públicos, como lo es el cuidado de la ciudadanía.

“Debemos de entender que parte de la obligación es cuidar a la gente, y este lamentable acto nos lleva a abrir las investigaciones correspondientes a los servidores públicos que, en esta ocasión, son elementos de seguridad pública”, puntualizó.

Revela Semanario Zeta datos de investigación

De manera previa a su muerte, Keila Nicole estuvo acompañada por su novio, Cristian Iván “N”, de 16 años, y incluso mandó un mensaje a sus amistades, pues se sentía nerviosa porque el joven traía un palo e incluso solicitó ayuda en caso de que no supieran de ella, reveló este viernes 4 de julio una investigación del Semanario Zeta, de Tijuana.

Conforme a los datos recabados por la periodista Karla Lorena Lamas Contreras, la joven de 13 años se dirigió a una zona conocida como “La Cueva”, además de que las autoridades estatales investigan la participación de un adulto en el feminicidio.

Keila "logró enviar un mensaje de texto a una amiga, en el que escribió: ‘Estoy nerviosa porque trae un palo (Cristian). Si no aparezco pronto, avisa a mi familia’. El mensaje de alerta feminicida no llegó a las manos de adultos, sino que fue reenviado entre conocidos, todos menores de edad, quienes no actuaron hasta el siguiente día, cuando vieron a la mamá desesperada”, se aprecia en la última edición del semanario.

La investigación también señala la negativa de apoyo por parte de la policía municipal y la indicación de que esperaran 72 horas para activar el protocolo, y que incluso los vecinos llegaron hasta el domicilio de Cristian Iván e intentaron lincharlo, pero fueron detenidos por un uniformado.

Otros puntos del reportaje refieren que “una de las partes del cuerpo fue hallada a 500 metros y otra a 600 metros”, además de que un soldado tuvo que forcejear con un perro para retirársela.

“Cuando salieron a campo abierto, a la zona donde señalaron los menores, encontraron a un perro que traía en el hocico una de las piernas, por lo que uno de los militares tuvo que maniobrar para que la soltara. De ahí, caminaron 300 metros más, y localizaron una segunda pierna”, según es detallado.

También se puntualiza el hallazgo del palo, que es investigado como la probable arma feminicida, y un perfil del joven, quien es descrito por sus amistades como alguien obsesionado con la Santa Muerte, y gustoso “de hacer comentarios como que le gustaría ‘destazar’ a una persona, y que su padre ‘destazaba gente”.

Más adelante son citadas las primeras declaraciones -y contradicciones- de Cristian Iván “N”, quien admitió haber estado en “La Cueva” con Keila e intentó justificar su actuar diciendo que “ella se negó a mantener relaciones sexuales”.

“Luego cambió su versión, afirmando que un hombre vestido de negro apareció en el lugar y que Keila se fue con él sin indicar rumbo”, conforme al reportaje.

Realizan marcha y continúa búsqueda

A raíz del hallazgo de partes del cuerpo de Keila Nicole, el pasado miércoles 2 de julio, cientos de personas y autoridades se han sumado a la búsqueda de los demás restos.

Estas acciones se han prolongado hasta este domingo 6 de julio, sin resultados exitosos; conforme ha sido documentado, faltan encontrar los antebrazos.

En estas labores se han sumado colectivos, la FGE, la Agencia Estatal de Investigación (AEI), agentes caninos, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Defensa, Escuadrón Violeta, policía municipal e Inmujer.

El hecho ha generado indignación entre los residentes de El Rosario y el municipio de San Quintín, quienes también hicieron este fin de semana una marcha para exigir justicia y que a Cristian Iván “N” se le juzgue como adulto.

Conforme a diversas transmisiones en vivo, las personas recorrieron el poblado y llegaron hasta la delegación, donde mostraron pancartas para exigir justicia, y concluyeron con una vigilia en el parque central del poblado, donde colocaron imágenes de Keila Nicole, así como veladoras en las letras emblemáticas de El Rosario.