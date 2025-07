Antes de matar a su pareja y suicidarse, Óscar avisó lo que haría a través de videos en Facebook

ZACATECAS, Zac. (apro).- Un hombre mató a balazos a su pareja y después se suicidó al interior de su domicilio en la comunidad Benito Juárez, conocida como San Cayetano, en el municipio de Zacatecas.

Antes de consumar los hechos, Óscar Valerio publicó en Facebook tres videos, uno repetido, en los que avisó que se quitaría la vida y que haría lo mismo con su pareja, de 52 años.

“Yo me voy a ir al cielo, pero tengo ganas de llevármela conmigo”; “a lo mejor se iba a ir conmigo”, expresó el hombre, al tiempo que pidió: “Aquí en el panteón, ojalá, sería perfecto estar junto con ella (...) Si nos pudieran velar juntos estaría perfecto, ponernos juntos”.

La secretaría de Seguridad Pública de la capital informó que minutos antes del mediodía se recibió un reporte a través del Sistema de Emergencias 911 en el que se solicitó la intervención de la corporación, ante la alerta por un hombre que amenazaba con quitarse la vida durante una transmisión en vivo por Facebook.

En los videos, Óscar expuso los motivos de su decisión. “Ya me volví loco, tratando de una forma y de otra a la compañera, cuidándola”, pero que ella se quería separar de él, echarlo de la casa y quitarle todo. “También sé que salió con un caballero o algunos”.

Al llegar al domicilio señalado en el reporte, los policías capitalinos encontraron a dos personas sin signos vitales: un hombre y una mujer.

“De acuerdo con los primeros indicios, el sujeto presuntamente disparó contra su pareja sentimental con un arma tipo revólver calibre .22 y, posteriormente, atentó contra su propia vida”, detalló en su comunicado la corporación municipal.

En las grabaciones, el hombre dijo que golpear contra su pareja ya no era la solución. “Si la puedo chingar, pero las autoridades…”; “Si las golpea uno vienen y lo van a meter a la cárcel... Ya no estoy para eso. Yo no quiero estar batallando”.

Además, expuso presuntas agresiones contra otras mujeres: “Si le falté el resto a unas dos o tres damitas, necesitaba mucho cariño y ella no tenía tiempo para brindarme un poquito de cariño”.

Agentes de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales, así como personal de las Fiscalías Especializadas de Alto Impacto y de Género tomaron conocimiento de los hechos alrededor de las 12:30 horas.

La Fiscalía de Justicia del estado informó que “de manera preliminar, se atiende el presente evento bajo los protocolos especializados en materia de feminicidio”.

De las primeras diligencias, agregó, “se advierte que la persona de sexo masculino se trata del agresor, mismo que se quitó la vida en el lugar”.

Los videos que Óscar publicó en Facebook: