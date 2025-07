Manolo Jiménez dice que el huachicol decomisado “iba de paso" y no se extrajo en Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que no se extrajo de los ductos que pasan por el estado el combustible asegurado en días pasados en diversos lugares de los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, y de lo cual informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Durante una gira de trabajo de supervisión de obras, Jiménez Salinas señaló que, para no entorpecer las investigaciones, no puede dar a conocer de dónde provenían los más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo que se trasladaba en 129 pipas de ferrocarril.

“Este combustible proviene de otro lado. Hay diferentes tipos de huachicol, como es el robo del combustible que se extrae de los ductos, y está este tipo de huachicol que, según las investigaciones y según las declaraciones, pues no es de los ductos, sino que proviene de otro lado, y no quisiera comentar más detalles para no mermar las investigaciones”, señaló.

Añadió que quiénes operan esta red de tráfico ilegal del combustible tenían que pasar por Coahuila y es aquí donde se detecta y se asegura.

El mandatario señaló que esperan que en los resultados de estas investigaciones se conozcan los responsables de llevar a cabo el traslado del combustible.

“Esto ha sido una secuencia de acciones y espero que esto se traduzca en detenciones, y en eso vamos a colaborar al cien por ciento, pero esa parte de investigación o esa parte del proceso está en manos del gobierno federal y de la Fiscalía General de la República”, destacó.

Jiménez Salinas sostuvo que este golpe a la delincuencia es un ejemplo de la coordinación que existe entre las autoridades estatales y federales, y es un mensaje que se da a nivel nacional de que aquí hay coordinación y hay un blindaje importante.

Concluyó que pese a las acciones que llevan a cabo para mantener segura la entidad, no está exento Coahuila para que pasen estas situaciones que se lograron detectar y evitar que el combustible llegara a más situaciones delictivas.