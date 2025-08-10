Hallan manos cercenadas y una mujer decapitada dentro de un carrito en Tijuana

Policías municipales acordonaron el lugar de uno de los hallazgos. Foto: Archivo

MEXICALI (apro).- Un par de manos cercenadas y un narcomensaje contra un mando policiaco, además del cuerpo decapitado de una mujer en un carrito de mandado, fueron parte del saldo violento registrado este fin de semana en el municipio de Tijuana, Baja California.

Del primer caso, antes de las 07:00 horas del sábado 9 de agosto, fue reportado el hallazgo de restos y una cartulina en el bulevar García y Bosques Templarios de la colonia Natura, Sección Bosques.

Conforme a la prensa local, las partes estaban posadas sobre una cartulina con el mensaje “Esto te va a pasar si sigues extorsionando ‘03’ Barrera Reyes Adrián ATT. Los Chukys”, presuntamente contra el comandante regional de la policía municipal, Adrián Barrera Reyes.

Policías municipales acordonaron el lugar e informaron a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), para que personal de homicidios dolosos procesara la escena.

Destacó que durante la madrugada del 31 de julio hubo un hallazgo similar en la zona: una pierna en estado de descomposición dentro de una hielera, junto con una cartulina amarilla y otra amenaza dirigida al mismo mando policial.

Del segundo caso, también registrado el sábado, fue cerca de las vías del ferrocarril y bulevar Cuauhtémoc Norte, en la colonia Libertad, parte baja.

Según los datos, transeúntes habrían reportado el hallazgo del cuerpo dentro de un carrito color negro, envuelto en cobijas y una bolsa de plástico; al arribar al lugar, la policía municipal confirmó que había un cuerpo decapitado, además de una sábana blanca con un narcomensaje “Puro Cartel de Sinaloa. Aquí empieza la limpia. Att. La Parka y Los Fantasmas”.

Y a unos 100 metros de distancia, aproximadamente, la cabeza de una mujer dentro de una caja de plástico, sobre las vías del tren, de acuerdo a los reportes locales.

De ambos casos no hay detenidos ni han sido dadas a conocer la identidad de las víctimas.