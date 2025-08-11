Policía se autolesiona con arma al interior de la Dirección de Seguridad Pública en Ensenada (Video)

BAJA CALIFORNIA (apro).- Una agente se autolesionó al interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada, Baja California, al momento de revisar una pistola en el área del Banco de Armas de la comandancia central.

El hecho quedó registrado en un video de seguridad interno que se filtró a las redes sociales, con fecha del 9 de agosto del año en curso.

En las imágenes, se aprecia a la policía en el área para el procedimiento del desarme, donde está siguiendo el protocolo de entrega de arma de cargo al finalizar el turno. En esta parte es cuando se escucha la detonación y ella muestra una cara de sorpresa.

“¿Todo bien?”, grita una compañera, a lo que ella responde que “sí”, que “todo bien”, además de intercambiar un diálogo con el agente que estaba atendiendo; otro más se acerca y pregunta “¿No te rebotó?”.

Durante la revisión se percatan que tiene un herida en la pierna derecha e incluso se aprecia sangre, por lo que piden apoyo médico.

Personal de otra dependencia de seguridad explicó, bajo anonimato que, de acuerdo a lo que se aprecia en el video, ella recibió el arma “con la recámara abierta”.

“Eso quiere decir que está desabastecida. Le dan el cargador aparte abastecido. Ella mete el cargador, quita el seguro y se cierra la recámara, por lo tanto queda el cartucho montado en la recámara y sin seguro con el martillo atrás. Ella lo que hace es jalar el gatillo para que se incorpore el martillo, pero eso se hace sin el cargador adentro, pero pues lo puso y ya tenía el ‘tiro arriba’. Y pues se le durmió”, detalló.

El agente consultado indicó que son “cosas básicas de seguridad” y que en “un arma siempre debes de considerar que tiene tiro arriba y debes seguir las medidas básicas de seguridad”.

Agregó que el daño se debió a “una esquirla”, pues “no fue un balazo en sí”, es decir, la bala rebotó, se deformó y “el encamisado salió en pedazos”, por lo que la herida estuvo originada por “un pedazo de metal”.

Por su parte, la DSPM envió un comunicado este lunes 11 de agosto para “aclarar el incidente” donde el elemento “resultó con una lesión leve en la pierna derecha”.

“La oficial recibió atención médica inmediata y fue trasladada a un nosocomio, donde se determinó que presentaba una herida superficial por esquirla, sin comprometer su estado de salud. Fue dada de alta el mismo día y actualmente se encuentra recuperándose”, según el texto atribuido a Alejandro Monreal Noriega, titular de la corporación.

El director aseguró que cuentan con un área especial para el procedimiento de desarme para reducir los riesgos, y que como parte de los programas “permanentes” de profesionalización y adiestramiento “se reforzará la capacitación continua en el manejo seguro de armas de fuego”.

Y sobre el video, las autoridades municipales adelantaron que “realizarán las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad por la filtración”, pues dicho material “es de carácter interno” y que “su divulgación vulnera los protocolos de seguridad”.