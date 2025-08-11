Preso de Tlaxcala pide a Sheinbaum protección para su familia por amenazas de muerte

TLAXCALA, Tlax., (apro).- En un video que fue divulgado en redes sociales, un preso del penal de Apizaco pide la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger a su familia, pues asegura que están siendo amenazados de muerte por el actual director del Centro de Readaptación Social de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero.

En la grabación, el hombre, quien ha sido identificado como Ventura Holguin Vigil, cuenta que las amenazas contra él, su esposa e hijas, derivan de que ya no pudo pagar las cuotas a los directivos del reclusorio que iban desde los 3 mil hasta los 20 mil pesos por quincena.

A partir de eso, sostiene que Martínez Guerrero le pidió que consiguiera “conocidos” para que mataran a Arturo Núñez Díaz, quien fue nombrado Director de los Centros de Readaptación Social de Tlaxcala, y afirma que tiene un video para probar esta petición que le hizo el directivo del reclusorio.

Al no pagar las cuotas que le pedían, asegura que cuando estaba interno en Tlaxcala era sacado por Martínez Guerrero, junto con otros reos del centro penitenciario para que asaltara gasolineras y al negarse a seguir, lo trasladaron al penal de Apizaco, donde también están presos personas que son sus “enemigos” con la supuesta intención de que lo maten. Aparte, denuncia que ha sido víctima de diversas torturas.

“Yo pido ayuda a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que por favor proteja a mi familia, a mis hijas y a mi esposa, ya que las siguen amenazando, pido que por favor les de protección, no quiero que les vaya a pasar nada, hace unos días quemaron la casa enseguida de donde vivía mi familia y dejaron un cartelón amenazándolas que son las siguientes”, expone.

Indica que el video fue grabado el 31 de julio y que no sabe si cuando su mensaje salga a la luz pública, aún él esté con vida. “Estoy en el área de sentenciados, espero que por favor alguien oiga mi llamado y proteja a mi familia”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado emitió un comunicado en el que señala que en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se investiga esta denuncia para esclarecer los hechos y en su caso, sancionar a quien resulte responsable.

“La SSC, a través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, ha iniciado los procedimientos internos necesarios y recabar la información que permita determinar la veracidad de las presuntas acusaciones, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario”, expone.

Además, indica que se determinó aplicar medidas de vigilancia especial a la persona privada de la libertad (PPL) pues confirma que a partir de su llegada al penal de Apizaco ha presentado conflicto con otros internos.

En tanto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala aclaró que antes de que ese video se difundiera en redes sociales, habían iniciado un expediente de queja por una denuncia que hizo la PPL y que ya se han tenido entrevistas con él y su familia.

Aclara que hay una investigación en curso y se sigue recabando información, además de que se han emitido medidas cautelares para salvaguardar su seguridad, brindarle la atención médica, así como investigar la denuncia y determinar responsabilidades.