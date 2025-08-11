Rescatan de casas de citas a dos mujeres menores de edad en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, Coah. (apro).- Dos mujeres menores de edad fueron rescatadas de una casa de citas, donde se ejerce la prostitución, durante un cateo de la Fiscalía General de Coahuila.

Las menores quedaron bajo resguardo del área especializada en trata y derechos de la niñez, informó el delegado de la dependencia en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, Rigoberto Raúl Rodriguez Ríos.

Durante el fin de semana se llevaron a cabo cuatro cateos, uno de los cuales los llevó al lugar donde se localizaron a las menores de edad.

“No hay detenidos, pero hay aseguramientos de personas con las que se están integrando una carpeta de investigación en un área especializada, en este caso para atender asuntos de delitos contra la niñez”, dijo el funcionario en torno a la ubicación de las dos mujeres, pero no mencionó el delito de trata de personas, pese a que las autoridades fueron alertadas sobre el domicilio en la colonia Lomas del Norte donde se ejerce la prostitución y se comercializan drogas.

“Por razón de estrategia no podemos adelantar más, sino informar para efectos de certeza de la ciudadanía que son acciones de seguridad que está realizando una fiscalía especializada que trabaja en la región y nos lleva a cumplimentar ciertas investigaciones”, agregó y afirmó que también se localizaron diversos objetos y drogas que robustecerán la indagatoria.

En otro cateo, en la colonia Lomas del Norte, se aseguraron 3.5 kilos de heroína, tras denuncias anónimas de que se comercializaban drogas. Las autoridades no realizaron detenciones en el domicilio y las investigaciones las llevará a cabo la Fiscalía General de la República por la cantidad de droga localizada.

En tanto, en la colonia La Esperanza, se ubicó a un sujeto en posesión de un auto BMW valuado en cerca de 4 millones de peso. La unidad portaba placas de Texas y fue asegurada por las autoridades junto con quien se identificó como Juventino “N” y quien tenía en su poder varias dosis de metanfetaminas.

En los cateos participan elementos de las corporaciones estatales, así como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, además del grupo especializado en trata de personas que llegó a la frontera tras las denuncias de domicilios donde se ejerce la prostitución, donde hay mujeres menores de edad que son explotadas sexualmente.

En una publicación realizada en las redes sociales de la Fiscalía General de Coahuila se informa que, hasta el 3 de agosto, se han realizado 225 cateos con 124 personas detenidas, así como el aseguramiento de 332 kilos de diversos narcóticos, 42 armas de fuego y casi seis mil cartuchos.