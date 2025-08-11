Vengamos pedos o no, tenemos fuero: senadora suplente tras detención de alcoholímetro en Oaxaca. Foto: Captura de pantalla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora suplente de Morena, Nathaly Viridiana Chávez García, recurrió al fuero para evitar la revisión de su automóvil y ser detenida por presunto estado de ebriedad en el estado de Oaxaca.

La agencia de noticias RIOaxaca compartió un video de la legisladora, quien es suplente de senadora morenista Luisa Cortés García, en presunto estado ebriedad y argumentando que no la pueden detener porque es senadora suplente y tiene fuero, detallan en la publicación que su argumento fue para evitar un alcoholímetro.

“Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, tenemos fuero, yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local, soy suplente, pero soy senadora, a fin de cuentas, soy senadora, a mí me votaron, venía el nombre de mi propietaria y venía el nombre mío, yo gané por votos y soy suplente de senadora.

“Entonces tenemos ciertas restricciones. Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo porque somos senadores”, dijo.

El video dura 40 segundos, pero en él se aprecia a la senadora suplente, en supuesto estado de ebriedad, argumentando a un oficial que no la pueden detener por el fuero que ostenta, venga tomada o no.