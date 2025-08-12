Aseguran casi 2 toneladas de droga en cajas de cuadros decorativos en Tijuana. Foto: FGR

BAJA CALIFORNIA (apro).- Con tecnología de rayos X, autoridades federales detectaron casi 2 toneladas de drogas que estaban ocultas en cajas de “cuadros decorativos” a bordo de un tractocamión, mismo que pretendía pasar por la Garita de Otay, en el municipio de Tijuana, con rumbo a Estados Unidos.

Lo anterior fue dado a conocer por autoridades federales que participaron en el operativo realizado el pasado 8 de agosto, en este punto fronterizo de Baja California.

De acuerdo a los datos divulgados, el hallazgo correspondió a metanfetamina y cocaína; personal de revisión utilizó el equipo de rayos X y las imágenes mostraron irregularidades en varias cajas de cartón que transportaba “cuadro decorativos”.

Esto, al efectuar la inspección física en un tractocamión Kenworth, modelo 2010, color rojo con caja blanca y placas 9G16511.

En un comunicado conjunto, entre la Guardia Nacional, Defensa, Secretaría de Marina (Semar), SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), se detalló que fueron 1.9 toneladas que estaban en las cajas escondidas en un doble fondo.

“Que contenían 122 paquetes con aproximadamente mil 174 kilos de metanfetamina y 115 paquetes con 724 kilos de cocaína, por lo cual, se detuvo al conductor de 54 años y se aseguró la droga junto con el tractocamión”, según el conteo oficial.

Sobre el conductor, fue identificado como Daniel, de 55 años y al parecer originario de Jalisco, y quien fue puesto a disposición de la FGR, al igual que el cargamento incautado.

Las autoridades federales estimaron que las miles de dosis equivalen a 477 millones de pesos.

Tras darse a conocer el operativo, la gobernadora Marina del Pilar reconoció el trabajo de las corporaciones participantes, además de referir otros resultados presentados en la Mesa de Seguridad, en el que destacó el aseguramiento de 609 kilogramos de metanfetamina, además de un vehículo y dos personas, en el municipio de Tecate.