Clonan patrulla de la Guardia Nacional para asaltar un camión en la autopista Puebla-Orizaba

PUEBLA, Pue., (apro).- Los asaltos en las carreteras y autopistas de Puebla están a la orden del día. Este martes, un operador denunció que fue despojado de un camión de una empresa de mensajería, con más de 800 paquetes que iban con destino a Oaxaca, por delincuentes que tripulaban una patrulla clonada de la Guardia Nacional y lo obligaron a detenerse en la autopista Puebla-Orizaba.

De acuerdo a esta denuncia, los hechos se registraron alrededor de las 5:30 de la madrugada de este día a la altura del municipio de Acatzingo, cuando la supuesta patrulla encendió la torreta para pedirle al conductor que se detuviera.

Aunque se comunicó con su supervisor para ponerlo al tanto de lo que estaba pasando, enseguida escuchó un disparo y la llamada se interrumpió por lo que no tuvo más opción que pararse.

El empleado de la empresa de paquetería relató que fue obligado a descender de la unidad por los dos sujetos que se hacían pasar por elementos de la GN y que después lo golpearon en repetidas ocasiones y se llevaron el vehículo con todo y los cientos de paquetes que tenían que ser entregados en Oaxaca.

El chofer fue auxiliado por automovilistas y por auténticos elementos de la GN, que llegaron al lugar luego de recibir el reporte de emergencia. La persona fue llevada al Hospital Regional de Acatzingo donde recibió atención médica.

Igual el lunes se dio a conocer que Eliseo Cesario, esposo de Apolinaria Martínez, directora del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), fue atacado a balazos cuando transitaba en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca a la altura de la colonia Resurrección de Tehuacán.

Según la denuncia que presentó ante las autoridades, un vehículo se acercó a la camioneta Nissan Kicks en la que viajaba y le disparó en varias ocasiones para obligarlo a detenerse.

Sin embargo, el esposo de la titular del IPPI aceleró la marcha hasta llegar a la caseta de cobro ubicada en San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, donde pidió auxilio a las autoridades. Cesario sufrió un rozón leve de bala que no ameritó hospitalización.

También ayer elementos de la Guardia Nacional auxiliaron a un conductor que deambulaba atado de manos por la carretera a la altura de Amozoc, luego de haber sido despojado de un vehículo de carga en la autopista Puebla-Orizaba.

Otro caso reciente ocurrió el 7 de agosto cuando una familia originaria de Hidalgo fue despojada de pertenencias y del vehículo en el que viajaban de la misma forma en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata, lugar donde fueron abandonados, en un sitio despoblado y en medio de la noche.

Un hombre con discapacidad, tres adolescentes y una mujer tuvieron que caminar más de ocho kilómetros en un terreno montañoso, en la oscuridad y soportando bajas temperaturas hasta que fueron ubicados por policías y GN. Dos de los jóvenes sufrieron hipotermia.

En el tramo de Amozoc a Perote, de la misma autopista Puebla-Orizaba igual se reportó otro intento de asalto a punta de pistola que quedó frustrado porque el vehículo que los delincuentes buscaban llevarse quedó atascado.

Antes de huir del lugar, los sujetos golpearon al automovilista y le quitaron sus pertenencias, pero los hechos quedaron grabados por la cámara del vehículo que no pudieron llevarse.

Además, la diputada local priísta, Delfina Pozos Vergara, denunció que el 5 de agosto fue víctima de un asalto cuando transitaba en la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan.

En rueda de prensa, la legisladora narró que el vehículo en el que viajaba fue obligado a detenerse por la colocación de los llamados ponchallantas sobre la cinta asfáltica, lo que fue aprovechado por cuatro sujetos que los amagaron con armas de fuego y los despojaron de sus pertenencias. Este lamentable hecho refuerza las denuncias que he venido haciendo sobre la inseguridad que se vive en nuestras carreteras", expresó la priísta.

El 5 de agosto, Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del Estado, dijo que los planes del gobierno estatal de colocar más de 200 cámaras de vigilancia en la autopista de la Ciudad de México-Puebla-Orizaba-Córdoba, en el tramo de Santa Rita Tlahuapan hasta Esperanza, se había atrasado por un prolongado proceso para obtener el permiso de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

El funcionario dijo que, ante el incremento de hechos delictivos, el gobierno de Puebla estaba decidido a proceder con la licitación e instalación de al menos 100 equipos en tramos de la autopista que corresponden al Estado.

Sin embargo, Capufe emitió un comunicado en el que sostiene que el proyecto de la instalación de Puntos de Monitoreo Inteligente en la autopista, que se inició en 2024, se detuvo primero por el cambio de gobierno en Puebla.

La dependencia agrega que en mayo de este año se retomaron los trámites, pero que la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) notificó al gobierno de Puebla “que el proyecto presentado no cumplía con las características de un proyecto ejecutivo, quedando en espera de los cambios a las observaciones realizadas”.

“En relación con la nueva propuesta del gobierno del Estado de Puebla para instalar 200 cámaras de vigilancia sobre la autopista México–Puebla y Puebla-Córdoba, las autoridades del estado deben presentar ante la SICT Puebla el proyecto, la formalización de su solicitud con los instrumentos jurídicos necesarios y toda la documentación requerida”, señala Capufe.

Aparte, aclara que no es esa dependencia la que otorgará ese permiso, sino la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SICT, “siempre y cuando se cumpla con los lineamientos establecidos”.