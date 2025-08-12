Condenan a 10 años de prisión a exdirector de Seguridad de Coatepec Harinas por extorsión

TOLUCA, Edomex. (apro).- Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública en el municipio de Coatepec Harinas, fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de extorsión en agravio de dos comerciantes, a quienes exigió dinero a cambio de “protección contra grupos criminales” y amenazó de muerte para que no denunciaran.

Los hechos por los que fue procesado ocurrieron el 19 de julio de 2024, mientras se desempeñaba en el cargo, en la colonia centro del municipio. En compañía de dos personas, Cruz Solano exigió a las víctimas una suma económica a cambio de “brindarles protección contra grupos criminales” y las amenazó con privarlas de la vida para que no denunciaran estos hechos.

Las pruebas expuestas en juicio revelan que una semana después, el 26 de julio, el otrora director de la Policía Municipal se presentó ante los dos comerciantes, a uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego, y les exigió más dinero; después, se retiró del lugar junto con sus dos cómplices.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indicó que sus investigaciones llevaron a determinar “que este individuo al parecer era integrante de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán”.

El ahora sentenciado fue detenido en septiembre de 2024, durante la Operación “Enjambre”, que se diseñó a partir de la desaparición del comisario de Seguridad Pública del municipio de Temascalcingo, Agustín “N”, y de su escolta, Juan Carlos “N”.

Este hecho llevó a la dependencia a recabar elementos que la llevaron a establecer la intervención de comisarios y/o directores de Seguridad Pública de diversos municipios mexiquenses en actividades de grupos criminales.

Por tanto, en agosto y septiembre de 2024 se realizaron diversas diligencias que dieron como resultado la detención de Eulises “N”, director de Seguridad Pública de Acambay; Carlos Alberto “N”, director de Seguridad Pública de Aculco; Luis Ángel Nicolás Santos, director de Seguridad Pública de Tlatlaya; y del ahora sentenciado, todos relacionados con actividades extorsivas y vínculos con La Familia Michoacana (LFM) o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A la fecha, mediante la Operación “Enjambre” han sido detenidos 60 exfuncionarios municipales, cuatro de ellos ya se encuentran sentenciados: Erik Adrián Hernández Mejía, alias “El Tocino”, quien se desempeñaba como elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Nicolás Romero, fue condenado a 47 años y 6 meses de prisión por homicidio calificado.

En tanto, Luis Ángel Nicolás Santos, quien se desempeñaba como Director de Seguridad Pública de Tlatlaya e intervino en el delito de secuestro exprés en agravio de dos víctimas, recibió condena de 50 años de cárcel; y Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, quien se desempeñaba como elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Nicolás Romero, obtuvo condena de 62 años y 6 meses de prisión por secuestro exprés con fines de robo.