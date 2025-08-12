Ofrece disculpas públicas la senadora suplente que recurrió al fuero cuando fue detenida en Oaxaca. Foto: Captura de pantalla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora suplente de Morena, Nathaly Viridiana Chávez García, ofreció disculpas públicas, luego de que se difundiera un video en el que la legisladora recurre a su fuero para evitar la revisión de su automóvil y ser detenida por presunto estado de ebriedad en el estado de Oaxaca.

En un video, la legisladora Nathaly Viridiana Chávez García, también pidió una disculpa a la senadora morenista, Luisa Cortés García, de quien es suplente, por los ataques mediáticos que ha recibido después de que se diera a conocer sus acciones para no ser detenida.

“El día de ayer por la noche se viralizó un video que lamentablemente me coloca en una situación incómoda, ya para todos desconocida. Quise realizar este video, en primer lugar, para ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos, y principalmente a los ciudadanos del pueblo de Oaxaca.

“Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento. En segundo lugar, quiero ofrecer una disculpa sincera a la senadora Luisa Cortés García, quien lamentablemente es la persona que ha sufrido todos los ataques mediáticos cuando las acciones únicamente han sido responsabilidad mía”, explicó.

La legisladora suplente pidió que sus acciones no sirvan como pretexto para golpetear políticamente senadora morenista Luisa Cortés García, quien afirmó ha trabajado para su pueblo y ha cumplido con los ideales de no robar, de no mentir y de no traicionar.

“Quiero comentarles que la senadora ha trabajado por más de veinte años caminando en las comunidades y pueblos indígenas. Les pido que estas acciones que yo cometí no sirvan como pretexto para golpetear políticamente a una persona que ha trabajado para su pueblo”, resaltó.