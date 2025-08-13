Ataque armado a policías moviliza a fuerzas de seguridad en Culiacán

Policías estatales y municipales fueron atacados por civiles armados en las inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Elementos de las policías Estatal y Municipal sufrieron un ataque por parte de un grupo armado en las afueras del Hospital General de Culiacán, atentado que ocurrió apenas horas más tarde del anuncio de una baja del 20 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos en Sinaloa.

El ataque ocurrido en las cercanías de la zona conocida como Los Ángeles no dejó heridos, y posterior a ello fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para dar con los responsables, sin lograr detenidos.

SSP Sinaloa informa que civiles armados atacaron a sus elementos en el nororiente de Culiacán.

Además, Sinaloa es el estado con más policías locales asesinados en este 2025, con 33 elementos abatidos en ataques directos, esto, bajo el contexto de la batalla que sostienen Mayos y Chapitos en la entidad.

Los datos proveídos por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch advierten la reducción en el número de homicidios, luego del incremento en junio último, que ha significado el mes más violento en Sinaloa en los últimos 14 años, con más de 200 homicidios dolosos.

Al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo en entrevista con un medio local que esta reducción se ve reflejada incluso en agosto, a pesar de que el domingo último hubo 17 homicidios dolosos en el estado.

En ese sentido, el mandatario aseguró que podría alcanzarse la paz en septiembre, gracias a los operativos de fuerzas federales.

“Estamos cerca de la paz, pero no podría cuantificar, no podría darles un tiempo; creo que ya vamos a salir en agosto y septiembre, que se cumple el año, y yo creo que va a ser un mes que nos va a dar salida al tema”, dijo.

Al corte Sinaloa acumula alrededor de mil 800 homicidios dolosos, de septiembre a la fecha, y más de 50 durante este 2025, cifra más alta desde 2018.