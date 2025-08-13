Caen 59 policías de Cintalapa, Chiapas, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

Los 59 policías de Cintalapa, Chiapas, detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Un total de 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa, incluido su director Ulber “N”, fueron detenidos durante un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales, tras ser señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Desde el fin de semana trascendieron diversas operaciones policiacas, así como una serie de cateos realizados en el municipio de Cintalapa y Jiquipilas, en busca presuntamente de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El señor de los caballos”, presunto líder del grupo criminal Cártel Chiapas-Guatemala.

Los uniformados, junto con el director de la corporación, fueron puestos a disposición de las autoridades por los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, así como asociación delictuosa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ulber "N", director de la policía municipal de Cintalapa, Chiapas, detenido por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Foto: Especial.

Durante los operativos, también fueron detenidas otras cuatro personas identificadas como presuntos integrantes del grupo criminal. Por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, fueron arrestados Fabiana “N”, de nacionalidad venezolana, y Andrés “N”. En tanto, por narcomenudeo, fueron capturados Daniel “N” y Maximiliano “N”.

Fabiana "N" y Andrés "N", detenidos por delitos contra la salud. Foto: Especial

Daniel "N" y Maximiliano "N" detenidos por narcomenudeo. Foto: Especial.

Durante los cateos se aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos, con placas del estado y uno con placas de la Ciudad de México; una motocicleta Vento con placas del estado y una cuatrimoto modelo 2020, así como un ejemplar felino (jaguar).

AK-47 con cargadores y cartuchos decomisados durante operativos en Chiapas. Foto: Especial.

Jaguar encontrado durante un cateo en Chiapas. Foto: Especial.??

Camioneta decomisada durante operativo de fuerzas estatales en Chiapas. Foto: Especial.

Continúan operativos en La Frailesca tras ola de violencia; hallan cuerpo de joven en carretera

La violencia ligada al crimen organizado sigue golpeando a la región de La Frailesca, donde este día fue localizado el cuerpo sin vida de un joven sobre una carretera de la zona. El hallazgo intensificó los operativos de seguridad desplegados en la región, confirmaron el fiscal Jorge Llaven Abarca y el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio.

Las autoridades estatales aseguran que los operativos continuarán hasta recuperar el control de la zona. “No permitiremos que el crimen organizado siga operando en Chiapas. Estamos actuando con toda la fuerza del Estado”, afirmó el Llaven Abarca.