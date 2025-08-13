Captan a policías de élite de Chiapas golpeando con una tabla a un joven detenido (Video)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).— Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un grupo de élite creado por el gobierno de Chiapas para combatir a la delincuencia organizada en la entidad, fueron captados en video mientras golpeaban con una tabla a un joven detenido durante un operativo contra la criminalidad en el municipio de Chilón.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa cómo un agente golpea con una tabla los glúteos del detenido, que se encuentra esposado y con los pantalones abajo.

El detenido permanece parado atrás de un camión, bajo la custodia de los elementos de Fuerza de Reacción Inmediata (Pakal) y policías municipales. Son al menos dos golpes que recibe con la tabla, por lo que el joven se desploma y es levantado por otro uniformado.

La práctica de “tablear”, que históricamente ha sido atribuida al Ejército Mexicano y replicada por grupos criminales como forma de tortura o castigo, ha sido duramente criticada por organismos nacionales e internacionales

Luego de la difusión del video en redes sociales, la Fiscalía General del Estado informó que “se han iniciado las investigaciones y mientras se esclarecen los hechos, el elemento que actuó de forma indebida será separado de su cargo hasta deslindar las responsabilidades correspondientes”.

Viralizan en #RedesSociales de #Chiapas a elemento de #FRIP #GrupoPakal "tableando" a joven en el municipio de #Yajalón. @sspchiapas comunica que inicia investigaciones y deslindará responsabilidades. El titular @OscarAparicioA cuestionado también por exhibir sombreros texanos y… pic.twitter.com/yH8iseH5MM — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) August 12, 2025

Seis detenidos

Más tarde, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), informó la detención de seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), acusados de presunto abuso de autoridad tras ser señalados por “tablear” a un detenido.

La dependencia dijo que la acción se realizó como parte del seguimiento a denuncias internas y evidencia videográfica que circuló en redes sociales.

SSP y FGE detienen a 6 elementos de la FRIP por presunto abuso de autoridad.https://t.co/3U37LKtU4X#SecretaríaDeSeguridadDelPueblo#CeroCorrupción #HumanismoQueTransforma pic.twitter.com/mRu1QlSLEa — Secretaría de Seguridad del Pueblo (@sspchiapas) August 13, 2025

La Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente, y los elementos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron que no tolerarán actos de violencia o tratos crueles dentro del sistema penitenciario. “Ningún abuso será encubierto”, declaró el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño.