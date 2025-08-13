Desmantelan red de cámaras de vigilancia usadas por la delincuencia en Pinotepa Nacional

Elementos de AFI y la Mariana desmantelan una cámara de vigilancia usada por la delincuencia organizada en San Juan Cacahuatepec, Oaxaca. Foto: Especial

OAXACA, Oax., (apro) .- Como en Huatulco y Juchitán, en Pinotepa Nacional, las fuerzas federales y estatales desmantelaron, como parte de la Operación Sable, toda una red de cámaras de vigilancia ocupadas por células delictivas en la región de la Costa, informó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

Como parte de las acciones de seguridad y procuración de justicia, se logró retirar una red de cámaras de videovigilancia ilegales, así como antenas repetidoras, instaladas en puntos estratégicos de San Juan Cacahuatepec, que eran usadas para actividades delictivas.

Durante el despliegue táctico encabezado por la FGEO, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se trabajó en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Los trabajos de inteligencia criminal permitieron localizar e identificar los sitios en donde estaban colocadas este circuito de vigilancia utilizado por células delictivas locales, quienes amenazaban a la ciudadanía para instalar los dispositivos, por lo que fueron retiradas las cámaras y las repetidoras de señal.

Detallaron que para garantizar la seguridad y el éxito de la Operación Sable, se instalaron filtros de seguridad en los accesos principales de esta población.

Además, los elementos de la AEI, junto con las Fuerzas Federales y Estatales, ingresaron a varios puntos donde se estableció que eran ocupados como punto de reunión de integrantes de grupos delictivos que operan en la zona.

Con el reforzamiento de las acciones coordinadas de combate a la delincuencia, la Fiscalía de Oaxaca y la AEI, llevan a cabo procesos de procuración de justicia efectivos para garantizar la seguridad y la paz social de la ciudadanía en las ocho regiones de la entidad.

Cabe mencionar que antes, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y Santa María Huatulco, también fueron desarticuladas las redes de videovigilancia ilegales que utilizaba la delincuencia organizada para operar en el Istmo de Tehuantepec y la región de la Costa.