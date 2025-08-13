Liberan a exjefe de policía de Hermosillo; se filtran pruebas y fiscalía amaga con apelar

HERMOSILLO, Son. (apro).- Emilio Hoyos Díaz, exdirector de la Policía de Hermosillo, agradeció este martes a su familia, compañeros, y a “Dios y la Guadalupana” luego de que un juez determinó la no vinculación a proceso de él y el resto de sus agentes detenidos la semana pasada; todo a través de sus redes sociales.

Este mismo martes, sin embargo, se filtró el video de seguridad de uno de los autobuses utilizados para “levantar” a múltiples personas vulnerables y dejarlos en la carretera, lo que comprende el centro de las acusaciones por privación ilegal de la libertad equiparada y abuso de autoridad. En el video figuran algunos de los agentes en cuestión, presuntamente Ángel Aly Adzdu “N”, Francisco Guadalupe “N”, mismos que también aparecen en la fotografía que el exdirector adjuntó en su publicación.

Muchas gracias a mi esposa, mis hijos, mis padres mis hermanas y por supuesto a todas y todos mis compañeros por su apoyo !!!



Dios y mi Guadalupana los bendiga siempre !!!



El juez que determinó la no vinculación es Carlos Omar Montoya Cárdenas, cosa que trascendió luego de que la fiscalía de Sonora emitió un comunicado en el que expresan su desaprobación con el dictamen. En el comunicado se enlistan las pruebas que la fiscalía anticorrupción presentaron ante el juzgador y se afirma que entre ellas se encuentran oficios firmados por Hoyos Díaz en el que se ordenó el operativo.

“La Fiscalía Anticorrupción expuso al Juez los registros de oficios signados por Manuel Emilio “N” en su carácter de Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de la ciudad de Hermosillo donde comisionaba elementos en fecha 21 de mayo para la realización del mencionado traslado que tendría salida de la ciudad de Hermosillo hacia el sur del Estado”, afirma la comunicación oficial.

El resto de las pruebas presentadas por la fiscalía incluyen, según la propia dependencia estatal, pruebas de que el traslado no formó parte de un programa social, como afirmó el munícipe Antonio Astiazarán luego de los primeros señalamientos públicos hechos por el fiscal del estado, Rómulo Salas Chávez.

“De hecho, fueron expuestas ante el Juez las entrevistas rendidas ante el agente del Ministerio Público donde la Titular del DIF Hermosillo amplió su informe de autoridad y, de manera categórica, negó su participación en la realización y ejecución del mencionado programa “Camino a casa” en la fecha de los hechos delictivos.

Asimismo, se expuso la entrevista del Director de Asistencia Social del DIF Municipal quien corroboró lo afirmado por su superior jerárquica, en el sentido que no participaron en la realización y ejecución del traslado de personas”.

El exdirector de la policía de Hermosillo ha estado en la mira de las autoridades estatales desde hace más de un año, según confirmaron fuentes a Proceso, por una variedad de presuntos actos delictivos. La comunicación oficial de la fiscalía estatal establece, en su cierre, que “insistirá en la pretensión punitiva del Estado, para que estos hechos no queden impunes.”