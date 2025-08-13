Secuestradores y homicidas del niño Fernando podrían ser sancionados con hasta 140 años de prisión

TOLUCA, Edomex. (apro).- Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, vinculados a proceso para ser investigados por ambas conductas, podrían ser sancionados con hasta 140 años de prisión por secuestro con la agravante de causar la muerte a Fernandito, un menor de 5 años a quien habrían tomado en garantía de pago de una presunta deuda por mil pesos de su madre en el municipio de La Paz, y con hasta 20 años de cárcel por delitos vinculados a la desaparición de persona.

Este miércoles, los tres imputados recibieron su segunda vinculación a proceso: la primera fue por el delito de desaparición de personas, y ahora por secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haberse causado la muerte, en agravio de una víctima menor de edad y de Marcelina “N”, madre del pequeño.

En audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, el juzgador decretó la detención jurídica y material de las personas acusadas y, a solicitud de ellas, resolvió su situación jurídica.

En este entendido, impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa para los tres imputados y estableció como plazo de investigación dos meses que vencen en octubre.

Los hechos que se les atribuyen ocurrieron a partir del 28 de julio de este año, cuando Lilia “N” y Ana Lilia “N” habrían llegado a un domicilio ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, para cobrar una deuda económica a Marcelina “N”, quien se encontraba con su hijo.

Cuando Marcelina les refirió que no tenía dinero para pagar en ese momento y les solicitó un nuevo plazo, las mujeres tomaron al niño y se lo llevaron, pese a la resistencia de su madre, a quien le habrían advertido que no se lo regresarían hasta que pagara. Mientras, en la esquina de la calle las esperaba Carlos “N”, con quien huyeron.

Marcelina intentó recuperar a su hijo acudiendo al domicilio de los imputados, pero en cada ocasión le fue negado el acceso y recibió versiones contradictorias sobre el paradero del menor: El 30 de julio le dijeron: “hasta que me pagues te lo voy a regresar”; el 1 de agosto le aseguraron que el menor de edad se lo habrían entregado a su padre; y el 2 de agosto que lo tenía su abuela materna.

El 4 de agosto, Marcelina “N” regresó acompañada por elementos de la Policía Municipal de Género. Los tres investigados refirieron que el niño había huido y que hacía días no lo veían. No obstante, al revisar el domicilio, los uniformados encontraron, oculto, al menor ya sin vida.

La Fiscalía mexiquense (FGJEM) precisó que, en el Estado de México, por el delito de secuestro que causa la muerte se puede imponer una sentencia de hasta 140 años de prisión, y por delitos vinculados a la desaparición de personas, hasta 20 años de condena.