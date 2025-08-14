Catean departamento de Hernán Bermúdez en Tabasco; aseguran caja fuerte

Cateo realizado por las autoridades en el departamento del secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Foto: Redes sociales

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Agentes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) catearon un departamento cuya propiedad se atribuye al exsecretario de Seguridad estatal Hernán Bermúdez Requena, quien cuenta con una orden de aprehensión internacional bajo el señalamiento de ser líder del cártel de “La Barredora”.

La fuerte movilización se realizó anoche, en el edificio Laguna Park, de la colonia Jesús García, en Villahermosa.

Según medios locales, el lujoso apartamento es propiedad de quien fue nombrado secretario de Seguridad en 2019, por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, quien ha asegurado que no tenía conocimiento de que su allegado desde hace 33 años, tenía nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con testigos citados por la prensa tabasqueña, del lugar los agentes se llevaron una caja fuerte presuntamente propiedad del exfuncionario.

Caja fuerte incautada durante un cateo realizado en el departamento del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Foto: Redes Sociales.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad federal, de la Guardia Nacional y efectivos castrenses.

El lujoso edificio cateado se encuentra a un costado del Musevi, por lo que fue cerrada a la circulación vehicular y peatonal la calle Plutarco Elías Calles. A las 18:30 horas comenzó la operación y se prolongó hasta altas horas de anoche.

La unidad habitacional revisada se encuentra en el edificio C, último piso, en donde se incautó una caja fuerte.

Sobre el tema de la inseguridad, este jueves, el gobernador Javier May Rodríguez informó en sus redes sociales que se reunió esta mañana en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario aseguró que el encuentro con Sheinbaum fue para "revisar los avances de la estrategia en materia de seguridad".

"Con una estrecha colaboración de las fuerzas estatales y federales del orden y el apoyo incondicional del Gobierno de México está regresando la paz a Tabasco", agregó May.