Detienen a tío que abusaba sexualmente de su sobrino y difundía los videos en la dark web

GUADALAJARA, Jal. (apro). La Fiscalía General del Estado de Jalisco, en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), detuvo a Alfredo Salvador “N”, de 38 años, por la agresión sexual de un menor de seis años, quien es su sobrino.

La detención se realizó este jueves en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, luego de que el FBI recibiera una denuncia anónima sobre un video que se subió a un chat en la dark web con imágenes del abuso del menor.

“En este video se advierte una videollamada entre dos personas, dos varones. Uno de ellos masturbándose y el otro teniendo relaciones explícitas con un menor de seis años. La verdad son bastante impresionantes las imágenes”, dijo el fiscal estatal, Salvador González.

“Esta información que nos hace llegar, desde luego este personal del FBI a virtud de una denuncia anónima que les llegó a ellos. Inmediatamente nos abocamos a trabajar, pues a tratar de identificar a esta persona y al menor, desde luego, pues para tratar de rescatarlo. Esto fue, si mal no recuerdo, el viernes pasado. Y, afortunadamente se localizó al menor. Ya está resguardado. Y así en los momentos se logró la detención de este sujeto”.

La custodia del menor la tenía el tío abusador, luego que le fue retirada a la madre, Jesica Noemí, quien también fue detenida por maltrato infantil, en Zapopan.

La madre detenida. Foto: Fiscalía de Jalisco

“El menor fue asegurado, en su momento, por violencia precisamente de la mamá y se le dio el resguardo en aquel entonces a esta persona. Lamentablemente, éste se aprovechó de esa situación para poder abusar de éste. Pero no se sabe cuánto tiempo o periodo estuvo con esta persona el niño. Estuvo en su momento con él, luego se lo volvió a regresar a su mamá”, apuntó el funcionario.

El detenido está acusado de los delitos de abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores y maltrato infantil, así como por trata de personas en su modalidad de otras formas de explotación sexual.

El menor fue resguardado por las autoridades y recibe atención médica y psicológica.

La fiscalía realizó dos cateos: uno en la propiedad donde se cree que Alfredo Salvador “N” editaba los videos y otro en la casa de la madre —uno en Arenales Tapatíos, Zapopan y otro en Lomas de Tejeda, Tlajomulco—, en donde se recabaron pruebas para integrarlas a la carpeta de investigación.

Indicó que intentarán eliminar las imágenes de la Dark Web, aunque reconocieron la dificultad debido a las restricciones de la plataforma.