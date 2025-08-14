Dictan prisión preventiva a pareja por el secuestro agravado de un niño de 5 años en Cuautla

A Rosa "N" y Víctor Hugo "N" se les dicto prisión preventiva por el secuestro de un niño de 5 años en Cuautla. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- Rosa Verónica “N” y Víctor Hugo “N” quedaron sujetos a prisión preventiva tras ser señalados como presuntos responsables del secuestro agravado de un niño de cinco años en este municipio, informó la Fiscalía. La medida fue dictada por un juez de control especializado.

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) detalló que el miércoles 6 de agosto, la pareja presuntamente privó de la libertad al menor mediante engaños. Según las primeras indagatorias, el secuestro tuvo como objetivo obligar al padre del niño a unirse a un grupo delictivo, bajo la amenaza de que matarían al menor si se negaba.

El menor fue ubicado en una vivienda del poblado de Tenango, en Jantetelco, donde el viernes 8 de agosto se realizó un operativo que permitió su rescate y la detención de los imputados.

El menor rescatado en Morelos. Foto: Especial.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos indicó que la FIDAI implementó una estrategia de investigación destinada a establecer si este grupo está vinculado con un caso similar en el Estado de México, donde lamentablemente la víctima perdió la vida.

Cuautla, a 54.3 kilómetros de Cuernavaca, es gobernada por Jesús Corona Damián, del PAN en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. Desde el 24 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, junto con el Ejército y la Guardia Nacional, asumieron el control de la seguridad en el municipio, donde solo operaban cuatro cámaras de vigilancia.

Los imputados habrían exigido a la familia entregar al padre del niño, a cambio de su liberación, bajo amenazas directas contra la vida del menor.

Tras su detención, los dos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado, que solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva. La audiencia de vinculación a proceso está programada para el viernes 15 de agosto.

En el operativo participaron corporaciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

La autoridad recordó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia firme.