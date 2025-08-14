Fiscal de BC se autocalifica con un “humilde 10” por “su compromiso”

Comparecencia de la fiscal de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, ante el Congreso del Estado. Foto: Facebook: Montse Murillo

BAJA CALIFORNIA (apro) .- La fiscal general del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, se autocalificó con un “humilde 10” el “compromiso” con el que ha llevado la dependencia a su cargo, según expresó durante su comparecencia realizada este miércoles en el Congreso del Estado.

Lo respondió ante uno de los cuestionamientos de la diputada Yohana Sarahi Hinojosa Gilvaja, del Partido del Trabajo (PT), quien preguntó: “Del 1 al 10, ¿cómo calificaría usted el trabajo que ha realizado en su fiscalía, los resultados?”.

Por lo anterior, Andrade Ramírez respondió, de entrada, que ella “no era la persona adecuada” para calificarse, además de asegurar que, con pruebas, ha estado al frente de la institución “sin horarios” y ha recorrido “todos los municipios” para atender a la ciudadanía, al grado que detectó a un servidor público que extorsionaba a gente con un familiar detenido, pues al parecer cobraba 18 mil pesos para no judicializar el caso.

La petista insistió en la calificación del desempeño, pues de lo contrario le haría pensar que “no siente la seguridad de darse una calificación”, además de recordarle las 772 víctimas de homicidio en Tijuana.

“Bueno, en cuanto a su primera observación, con todo respecto señora diputada, no quisiera pecar de arrogancia para darme una calificación. Yo, lo que puedo decir, en cuanto a mi compromiso y desempeño, me pongo un 10, junto con todo mi equipo. Y aclaro humildemente: no estoy calificando mi trabajo, no me atrevería a hacerlo, estoy calificando mi compromiso al 100”, expresó la fiscal general.

Ma. Elena Andrade Ramírez agregó que, desde el momento en que rindió protesta ante el Congreso del Estado, sabía “la losa que traía en la espalda” y “a lo que venía”, dados sus 35 años de trabajar en las áreas de seguridad y justicia.

“Y de verdad que he tratado humildemente de ponerlos al servicio de todos los ciudadanos, y la poca, o mucha experiencia que tenga, también dejarla a disposición de este honorable Congreso”, agregó, para luego ser aplaudida en dos ocasiones por la gente que acudió a apoyarla.

La comparecencia duró alrededor de siete horas, con un receso de cinco minutos, donde también destacaron los encontronazos entre las diputadas de oposición Daylín García y Yohana Gilvaja, de Movimiento Ciudadano y PT, contra los morenistas Jaime Cantón y Juan Manuel Molina, además de que también hicieron ver la falta de autoridad de Cantón como presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

Las declaraciones de la fiscal general se dan en el marco del estado de seguridad de Baja California, donde apenas ayer martes Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expuso una gráfica donde la entidad se ubica entre las siete entidades con mayor índice de homicidios dolosos, con un 7.1% del total nacional.

Según el acumulado de enero a julio 2025, la entidad ocupó el cuarto lugar en el país con 134 víctimas, por debajo de Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato.

Incluso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, también ayer martes incluyó ayer a Baja California en un listado de alerta de los estados donde se debe tener más cuidado debido a la “violencia terrorista, la delincuencia y el secuestro”.

Esto, mediante una escala de cuatro niveles, donde la entidad está puesta en el tercero que es “Reconsiderar el viaje”, mientras que el cuarto es “No viajar”.